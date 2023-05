Pique objavio fotku s novom fatalnom djevojkom, pomno je izabrao trenutak kada će to učiniti?

Gerad Pique je na Instagramu objavio fotografiju s Clarom Chijom Marti pa dobio gomilu negativnih poruka u komentarima, ali i gotovo milijun i pol lajkova.

Bivši nogometaš Gerard Pique objavio je na Insatgramu novu, ujedno tek drugu po redu, fotografiju na kojoj pozira s novom djevojkom Clarom Chijom Marti zbog koje je ostavio pjevačicu Shakiru.

Gerard i Clara poziraju u nježnom zagrljaju, on bez majice, a u ona u crnoj kratkih rukava, dok se nježno smješkaju kameri. U opis je stavio tek emotikon crvenog srca, a komentari njegovih pratitelja brzo su se zaredali i to oni negativni.

"Čitanje komentara je zabavno kao da gledam seriju na Netflixu", "Uvijek ćeš biti Shakirin bivši", "Očito su isti", "Što je Shakira vidjela na ovom čovjeku", "Ne znaju se slikati u drugoj pozi ili što?", "To je objavio zbog nove Shakirine pjesme", "Ljubomoran je", samo su neki od komentara, a fotografija trenutačno ima gotovo milijun i pol lajkova.

Shakira je ovih dana objavila spot za novu pjesmu ''Acróstico'', a mnoge je raznježila odlukom da se u spotu nalaze i njezini sinovi Milan i Sasha koje je dobila s Piqueom.

Lagana pjesma u kojoj glavnu ulogu ima klavir sve je očarala, a posebno su se svi raznježili na činjenicu što se s njom u spotu nalaze i njezini sinovi Sasha i Milan. Njih dvojica zapjevali su zajedno s mamom i zasvirali klavir, a u spotu se osim njih može vidjeti i niz isječaka i fotografija kad su bili bebe.

"Milan je ove godine napisao pjesme koje su me dovele do ruba emocija, a Sasha je proveo sate na klaviru. Obojica su bila uz mene u studiju i nakon što su čuli ovu pjesmu posvećenu njima, zamolili su me da budu dio nje", otkrila je Shakira na Instagramu.

"Milane i Sasha, tako je lijepo vidjeti vas da širite krila i počinjete ostvarivati svoje snove. Ništa me ne ispunjava više od toga što sam njihova mama", dodala je.

