Pique dao izjavu o svemu što mu se dogodilo zadnjih mjeseci: ''Kad umrem, pogledat ću iza sebe i biti ponosan''

Gerard Pique rekao je da je vrlo sretan nakon dramatičnih promjena u svom životu koje su uključivale njegov razlaz sa Shakirom i povlačenje iz nogometa.

Bivši branič Barcelone Gerard Pique oglasio se o svom životu u posljednje vrijeme te zaključio da je vrlo sretan. Također je dodao da nije zabrinut za svoju sliku u javnosti nakon svega što se događalo, a čini se da mu prisustvo nove djevojke itekako godi.

36-godišnjak i njegova nova djevojka Clara Chia bili su na udaru kritika njegove bivše partnerice Shakire u pjesmama koje je kolumbijska ljepotica objavila od njihovog prekida prošle godine.

Shakira je Piqueu i njegovoj bivšoj posvetila dvije pjesme u kojima indirektno govori što je otkrila o njegovoj prevari, a čini se da tekst pjesama nogometaša nije pogodio.

Bivši španjolski reprezentativac zatvorio je pitanje o Shakiri po drugi put u manje od tjedan dana, u novom intervjuu tijekom vikenda, ponovivši odgovor koji je dao na španjolskoj radio postaji prošlog utorka rekao je da ne želi o tome razgovarati jer mu više nije stalo do toga.

Za španjolski list El Pais je rekao: ''Svaki roditelj ima odgovornost pokušati učiniti najbolje za svoju djecu. Radi se o njihovoj zaštiti. To je posao svih roditelja sa svojom djecom. To je ono na što sam fokusiran i to je moj posao kao oca.''

Inzistirajući da je radio ono što je htio, dodao je: ''Onog dana kad umrem, pogledat ću iza sebe i nadati se da sam učinio sve što sam želio. Želim biti vjeran sebi. Neću trošiti novac na čišćenje svoje slike. Ljudi za koje brinem i koje volim su oni koji me poznaju. Za ostalo me nije briga. Usmjeravam svoju energiju da budem sa svojim ljudima i dajem im ono što imam. Jako sam sretan'', rekao je.

''Došlo je do promjena u mom životu i znao sam kako održati svoju sreću.''

Piquea su nedavno u jednoj španjolskoj radijskoj emisiji pitali je li čuo poznatu pjesmu svoje bivše Shakire o njihovom gorkom prekidu.

''Da, očito'', odgovorio je bivši igrač Barcelone, prije nego što je dodao: ''Ne želim razgovarati o tome''.

Govoreći o dvoje djece koje dijeli sa Shakirom, nastavio je: ''Imamo odgovornost, mi koji smo roditelji moramo zaštititi svoju djecu. Svatko donosi svoje odluke. Ne da mi se više pričati. Samo želim da moja djeca budu dobro.''

Podsjetimo, Shakira i Pique bili su u vezi 12 godina i zajedno imaju sinove Milana i Sashu, a par nikada nije stao pred oltar.

Brzo nakon njihova prekida u lipnju prošle godine doznalo se da nogometaš ljubi mlađahnu studenticu odnosa s javnošću Claru Chiju, koja radi za nogometaševu sportsku i medijsku investicijsku grupu Kosmos.

