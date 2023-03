Pojavile se ozbiljne optužbe protiv Piquea, izgubio je živce i odlučio se na potez koji njemu nije sličan: "Smijali su mi se i vrijeđali me"

Gerard Pique pokušao je pregaziti novinara Jordija Martija i prijetio mu, što je on sam otkrio za španjolske medije.

Uspjeh kolumbijske pjevačice Shakire raste iz dana u dan i to uvelike zahvaljujući njezinim novim pjesmama kojima se osvećuje svom bivšem partneru Gerardu Pique zbog nevjere.

Njega i njegovu novu djevojku Claru Chiju Marti paparazzi ne ispuštaju iz vida i prate ih na svakom koraku, zbog čega je on, čini se, pod povećim pritiskom, barem ako je suditi prema nedavnoj situaciji u kojoj se našao. Naime, prema pisanju portala Marca, Gerard je umalo pregazio španjolskog novinara Jordija Martina koji već neko vrijeme izvještava o njemu.

On se našao ispred kuće roditelja bivšeg nogometaša, kada je doživio vrlo neugodan susret s njim. Martin je otkrio da je Gerard u roditeljsku kuću stigao s djevojkom Clarom Chiom, a na novinarska pitanja o Shakirinoj novoj pjesmi "TQG" i duetu s Karol G nije želio odgovarati. Martin tvrdi da se na to samo nasmiješio i odlučio nastaviti svojim putem. No nakon što je prošlo nekoliko trenutaka par je napustio kuću, a kada ga je ponovno ugledao da stoji na istom mjestu Gerard je ubrzao automobilom i umalo ga pregazio.

"Danas sam prošao kroz neugodnu epizodu s Gerardom Piqueom i Clarom Chijom, skoro sam bio pregažen", rekao je Martin za El Gordo y La Flaca.

Uz to je dodao i da je iz automobila dobio nekoliko prijetnji.

"Kad su izašli, Pique je ubrzao toliko da me skoro pregazio. Malo kasnije smo se mimoišli na cesti i oboje su mi se smijali, vrijeđali me i upućivali nepristojne geste", otkrio je.

Tu ovoj neugodnoj priči nije kraj jer je Martin otkrio i da je Pique nekako došao do njegovog broja telefona i prijetio mu.

"Pique je dobio moj broj telefona i čak me nazvao govoreći da ću umrijeti, usput, to nije bilo prvi put", izjavio je Martin.

Shakira je nedavno dala veliki intervju za meksičku televiziju Canal Estrellas, u kojem je otvoreno progovorila o propaloj vezi s nogometašem i svojim osjećajima nakon prekida. U razgovoru s novinarom Enriqueom Acevedom osvrnula se i na Piquevou novu djevojku, 23-godišnju Claru Chiju, s kojom ju je nogometaš varao dok su još bili u vezi.

"Za žene koje ne podržavaju druge žene rezervirano je posebno mjesto u paklu", oštro je izjavila Shakira.

Naglasila je i kako je nakon prekida postala samouvjerenija, a priznala je i da je prije bila ovisna o muškarcima.

"Pala sam na priču da ženi treba muškarac kako bi bila potpuna. Također sam sanjala o obitelji u kojoj djeca žive pod istim krovom s mamom i tatom. Svi snovi ne mogu se ostvariti, no mene je zato život nagradio s dvoje prekrasne djece koja me svakodnevno ispunjavaju ljubavlju", istaknula je.

"Uvijek sam bila emotivno dosta ovisna o muškarcima, bila sam zaljubljena u ljubav. No mislim da sam uspjela vidjeti tu priču iz druge perspektive i danas sam dovoljna sama sebi", dodala je Shakira.

Prije ovog intervjua pjevačica je Piqueu i njegovoj novoj djevojci posvetila i dvije pjesme, koje su postale veliki hitovi, pa se može zaključiti da je dobar dio javnosti zauzeo njezinu stranu nakon prekida.

Shakira i Pique bili su u vezi 12 godina i zajedno imaju sinove Milana i Sashu, ali par nikada nije stao pred oltar. Brzo nakon njihova prekida u lipnju prošle godine doznalo se da nogometaš ljubi mlađahnu studenticu odnosa s javnošću Claru Chiju, koja radi za njegovu sportsku i medijsku investicijsku grupu Kosmos.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Kćeri Saše Matića prvi put snimljene u javnosti, ne zna se koja je ljepša, a s njima je bila i majka, od koje su naslijedile izgled

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Legendarni glumac snimljen nakon dugo vremena, ne nalikuje na sebe iz mlađih dana, ali zaštitnog znaka se ne odriče!