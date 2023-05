Shakira rasplakala fanove novom pjesmom u kojoj pjevaju i njeni sinovi: ''Zamolili su me da...''

Shakira je objavila spot za novu pjesmu ''Acróstico'', a mnoge je raznježila odlukom što se u spotu nalaze i njezini sinovi Milan i Sasha.

Pjevačica Shakira nije se dala pokolebati raznim nedaćama koje su je snašle u posljednjih godinu dana, a sada je objavila i novu pjesmu i spot ''Acróstico''.

Lagana pjesma u kojoj glavnu ulogu ima klavir sve je očarala, a posebno su se svi raznježili na činjenicu što se s njom u spotu nalaze i njezini sinovi Sasha i Milan.

Njih dvojica zapjevali su zajedno s mamom i zasvirali klavir, a u spotu se osim njih može vidjeti i niz isječaka i fotografija kad su bili bebe.

"Milan je ove godine napisao pjesme koje su me dovele do ruba emocija, a Sasha je proveo sate na klaviru. Obojica su bila uz mene u studiju i nakon što su čuli ovu pjesmu posvećenu njima, zamolili su me da budu dio nje", otkrila je Shakira na Instagramu.

"Milane i Sasha, tako je lijepo vidjeti vas da širite krila i počinjete ostvarivati svoje snove. Ništa me ne ispunjava više od toga što sam njihova mama", dodala je.

Pjevačica sinove ima iz veze s nogometašem Gerardom Piqueom kojeg je prošle godine ostavila jer ju je varao. Gerard sada ima novu djevojku, a Shakira se fokusirala na svoju karijeru i djecu s kojima je nedavno preselila i u Miami.

A završni kadar u spotu prikazuje upravo Shakiru i njene sinove dok sjede za klavirom u prostoriji punoj kutija spremnih za selidbu, a kroz spot se provlači i otvaranje i zatvaranje zastora što bi također moglo aludirati na nov početak u životu koji Shakira sada ima sa sinovima.

