Frano Ridjan doveo svoju partnericu do suza, na njegove riječi teško je ostati suzdržan: "Ne želim da ovo zvuči patetično"

Frano Ridjan posvetio je svojoj plesnoj partnerici Gabrijeli Pilić emotivne riječi, a sve ususret velikom finalu showa "Ples sa zvijezdama".

Televizijski voditelj Frano Ridjan se ususret finalu showa "Ples sa zvijezdama", u kojem ga gledamo kao natjecatelja, oglasio na svom profilu na Instagramu gdje je objavio emotivne riječi posvećene njegovoj mentorici Gabrijeli Pilić.

"Ovo je Gabriela Pilić. Ona i kad čući, to radi sa stilom. Općenito stoji gracioznije. Onda sam na slici i ja kad su mi rekli da ću plesati s Gabrielom Pilić. Onda jedna naša kao na svim probama, nasmijani i spremni za zafrkanciju, uz puno truda. Dobro, nekad sam zamišljao da ju nosi kugla za rušenje zgrada, ali sada znam da se ona puno češće tako osjećala, iako to nikad nije pokazala. Bila je oslonac, učitelj, prijatelj, docimer, pedagog, teta u vrtiću, psiholog, enolog (i to dobar). Imala je dovoljno hrabrosti u nekim trenucima osloniti se na mene s punim povjerenjem (koje ni ja nisam imao u sebe). Nisam zabrljao, niti ju iznavjerio u nijednom dosadašnjem nastupu. Ona nije zaslužila ispodprosječne izvedbe. I sad smo tu, u velikom finalu Plesa sa zvijezdama. I dok svi pričaju o natjecateljskom karakteru, o pobjedama, ja samo sjedim i smješkam se. Ljudi, ja sam pobijedio svaki put kad me na kraju koreografije Šefka pogledala i nasmiješila se. To je jedino bitno. Kad me jednom u životu budu pitali, po čemu je moja karijera posebna, uvijek ću moći reći, ja sam plesao s Gabrielom Pilić, a vi? Ne želim ti reći hvala jer je to premalo. Ne želim da ovo zvuči patetično jer za time nema potrebe. Ne želim da me pamtiš po ničem drugom doli po našim nedjeljama pred gledateljima i publikom jer smo stvarno razvaljivali. Zahvaljujući prvenstveno tebi, a ja sam se trudio ne odmagati previše. Želim ti samo reći oprosti, što na svakoj probi nisam imao snage dati 200% od sebe, koliko si ti davala i prilagođavala sve, da uvijek ispadnem što bolji u našim izvedbama. Dame i gospodo, za vas će posljednji put ove sezone plesati Gabriela i Frano… Pamtite nas po koracima našim, jer mi smo ostavili trag zahvaljujući svima vama. Tata je postao plesač, skoro pa pravi. Zbog Gabi!", napisao je Frano u podužoj objavi pa sve dirnuo, a nju posebno.

"Aaaa partneruuu napunio si mi oči suzama. što smo sve prošliiii, a malo smo i smršavili. Hvala ti na svemu i na svakoj izvedbi koja je uvijek bila kao profi plesni nastup i uživala sam beskrajno. A kako se tek veselim sutra", odgovorila mu je Gabriela.

"Predivno", "Zaista si dobio kraljica i zaista ste razvaljivali svake nedjelje", "Bravo Frano, zaista vas je gušt gledati u svakoj izvedbi. I svaki put se iznova divim tvojem skrivenom plesnom talentu!", "Odlični ste", "Divno si to napisao, trebat će mi brdo maramica večeras, osjećam", "Ovo je lijepo pročitati i Gabi je uistinu divna i dobra, a s druge strane velika profesionalka, a ti Frano si me bome iznenadio. Bravo za sve i mnogo vam sreće i dobroga u životu želim oboje. Neka je sretno", "Prekrasni i najbolji", samo su neki od komentara koje su dobili.

U finalnom izdanju showa za titulu pobjednika natjecat će se Marco Cuccurin i Paula Tonković, Daria Lorenci Flatz i Ivan Jarnec te Frano Ridjan i Gabriela Pilić, a tko će od njih pobijediti ne propustite doznati u nedjelju, 21. svibnja na Novoj TV!

