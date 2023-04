Frano Ridjan o mentorici Gabrieli Pilić: ''Počeo sam skupljati te titule, izvukla je iz mene i ono što ne mogu shvatiti''

Frano Ridjan i Gabriela Pilić u devetoj emisiji showa ''Ples sa zvijezdama'' plesali su jive.

''Od folkloraša do sambaša, sve sam prošao na ovom našem putu. Mister Samba. Počeo sam skupljati sad te titule. Gabriela je izvukla iz mene i onaj vanjski kuk koji još uvijek ne mogu shvatiti koji je to točno, ali ok. Baš sam se nekako osjećao drugačije'', osvrnuo se Frano na prošlu emisiju.

A ove nedjelje Gabriela Pilić i Frano Ridjan u showu ''Ples sa zvijezdama'' plesali su jive.

''Prijelaz sa sambe na jive je skroz ok'', komentirala je Gabriela.

''Moje mišljenje što se jivea tiče je da je to puno teže nego što sam ja sebi zamislio''.

A jesu li otplesali kako spada komentirao je žiri i to ovako:

''To koliko ti uživaš dok plešeš, na sve si nas prenio to i zarazio si nas tom ludom energijom, djelovalo je toliko neopterećeno, fenomenalno, oduševio si me'', rekla je Franka.

''Htio bih ti odati počast da si ti performer sezone, evo stvarno, i da krivo otplešeš neki ples, ja ti vjerujem'', dodao je Igor.

''Možemo kupiti ono što prodaješ jer dosta dobro to radiš'', dodao je Ciboci.

''Vidim da si bolje i da ti se vratila tvoja vrckavost, veselim se vašim plesovima, vi ste kategorija pro, niste amateri'', zaključila je Larisa.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Tamara Loos iznenadila upečatljivom promjenom izgleda, a jedan detalj posebno odudara od outfita u kojem je zabljesnula!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Nitko joj ne bi dao 47 godina! U haljini bez grudnjaka naša bivša misica glamurozno proslavila rođendan!