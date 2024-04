Ova fatalna plavuša vratila je Navojca u djetinjstvo: "Kad je ona bila na televiziji, majke su očevima zaklapale oči, a sad kad tebe vide..."

Faris Pinjo u osmoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirao se u Raffaellu Carru.

Nakon što je oduševio kao Freddie Mercury, Faris Pinjo se u osmoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirao u legendarnu talijansku pjevačicu Raffaellu Carru

"Sviđa mi se pjesma, jako je zabavna, jako pozitivna", rekao je prije nastupa.

Faris je izveo Carrinu pjesmu "Fiesta", a za vrijeme njegova nastupa žiri se nije mogao suzdržati od smijeha, i Minei su čak potekle suze.

Pogledaji ovo Celebrity Luka Nižetić i Lana Jurčević ponovno zajedno, ali što se njoj dogodilo? "Ma, vidi ti tu ljepoticu!"

"Prvi moj susret s talijanskom izvođačicom koja se zove Raffaella Carra bio je negdje tamo '77., '78., '79., znači kad sam imao 8-9 godina. Jedno nedjeljno poslijepodne, tatini prijatelji su kartali, njih četvorica, četiri mame gledaju televizor i u trenutku kada se ona pojavila, sve te majke skaču očevima u oči, oni govore 'pa baš je lijepa pjesma', lete tabletići, sve što je po televizoru stajalo. Ali da ne duljimo, ovo što si ti danas izveo, to zaista nemam veze s onim što sam ja gledao na televiziji. Kad je ona bila na televiziji, majke su očevima zaklapale oči, a sad kad tebe vide, onda djeci zaklapaju oči. Inače je sve bilo fantastično, na tragu Dalibora Petka", komentirao je Goran Navojec.

Pogledaji ovo Celebrity Transformaciju Farisa Pinje komentirao je i sam Kaarija, evo kako je reagirao kada je vidio svoju kopiju!

"Ja bih tebi dala nagradu za najzabavnijeg i najsimpatičnijeg lika ovog našeg showa. Ono što je najbitnije, ne ideš u karikaturu. Ti si super, zabavan, pozitivan i ja te uživam gledat", pohvalila ge je Minea.

"Ja se ne sjećam ove izvedbe, ali se jako dobro sjećam 80-ih, volio sam gledati talijanske show programe. Ti si danas bio 3 u 1, Raffaella je i pjevačica, i glumica, i televizijska voditeljica, ali ono što ja želim reći za tvoj večerašnji nastup je da je dan bez smijeha uzaludno potrošen dan", poručio mu je Mario Roth.

Pogledaji ovo Celebrity Enisa Bešlagića zbunio je njegov sunarodnjak, podsjetio ga je na jednu našu pjevačicu: "Što vam je on trebao u showu?"

"Ja pripadam kategoriji ljudi koji kažu da je nasmijati ljude puno teže nego rasplakati, tako mislim da si ti zaista napravio odličan posao. Inače, kad je netko duhovit i zabavan, bavimo se je li to otišlo u karikaturu ili nije. Ti si nama vratio to jedno vrijeme kad je ona izvodila, a 90 posto ljudi koji gledaju ovu emisiju nemaju pojma tko je bila ona, pa će izguglati da je vide i onda će opet dobiti duh tog vremena koji si ti nama prenio. Jako je teže raditi nekoga koga ne znamo, nego koga poznajemo, tako da zaista cijenim kad napraviš tu vrstu emocije da mi zablistamo od sreće i mislim da se tako to treba napraviti", zaključio je Enis Bešlagić.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Emotivan trenutak u našem hit-showu zbog legendarnog pjevača koji više nije s nama, suze su potekle same od sebe!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Treba li ubuduće ovako izvoditi "Lijepu našu"? Kad shvatite tko je ovaj mišićavi frajer, bit će vam jasno što smo htjeli reći!