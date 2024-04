Emotivan trenutak u našem hit-showu zbog legendarnog pjevača koji više nije s nama, suze su potekle same od sebe!

Marija Kolb se u osmoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirala u Parni valjak.

Glumica Marija Kolb je u osmoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" imala zadatak transformirati se u Parni valjak, točnije u legendarnog i neprežaljenog Akija Rahimovskog.

"Bend mojeg odrastanja, djetinjstva, to jest tinejdžerskih dana također. Mama ih je jako voljela i slušala, mnoge me jako lijepe emocije vežu uz Parni valjak. Moja pobjedica će biti ako uspijem nekog dotaknut, ako uspijem sebe dotaknut i probudit nešto u sebi i zaista ću pokušati taj nastup sebi mentalno u glavi posvetiti Akiju. Nadam se da će me odozgora pomaziti i odobriti sve što samnapravila", rekla je Marija prije nastupa.

Izvela je veliki hit Parnog valjka "Sve još miriše na nju", a pjesma je ponijela sve u studiju, posebno Bešlagića i Rotha, koji su se zagrlili i pjevali s njom.

"Na prvu pomisao kad sam shvatila koju ćeš pjesmu pjevati, ustvari da je Aki u igri, mislila sam da će ovo biti puno teže. Međutim, sva ova lijepa energija koja je kod nas u studiju je dovela do toga da je baš lijepo", započela je Minea.

"Meni je, moram priznati, bilo malo teško", prekinula ju je Marija.

"Pa i za očekivati je da ti je teško, jer sama pomisao da Aki više nije među nama je nešto što je tužno i teško, ali ti si iznijela ovo na tako jedan lijepi, topli i slatki način, da nema mjesta za tugu", nastavila je Minea, no Marija se tada rasplaka.

"Mare, jesi dobro?" pitao ju je Mario Roth, pa se popeo na pozornicu i čvrsto je zagrlio.

"Kod nas u studiju je vrtlog emocija, iz emisije u emisiju proživljavamo svi nešto novo i drugačije. Ovo je glazba na kojoj sam ja odrasla i slušala zaista sa srcem, i hvala ti što si ovo izvela na ovako lijep i dostojanstven način", zaključila je Minea.

"Mare, ja ne želim vidjeti suze u tvojim očima iz razloga jer Aki pripada izvođačima koje je jako teško glasovno imitirati i napravit jednu sjajnu transformaciju. Ti si na momente zvučala kao Aki i bila si dostojanstvena u toj svojoj imitaciji, zato nema razloga za ove suze. Ja znam koliko je ovo teško, pogotovo za jednu ženu. Bila si fenomenalna", rekao je Mario Roth, pa je otkrio i da je među publikom u studiju i Marijin tata, kojeg su zatim snimile kamere.

"Teško je napraviti tu transformaciju, ali što se tiče emocije ti bi sigurno dobila 12 bodova, no moramo pogledati i ostale kandidate", komentirao je Enis Bešlagić.

"Najupečatljiviji dio ovog nastupa je što je bio vrlo emotivan, dirljiv, ti si briljantno gospodarila s tim, makar sam ja osjetio da si imala emotivni okršaj sama sa sobom, to je dirnulo i nas i publiku, a nadam se i naše gledatelje pred malim ekranima", poručio je Goran Navojec.

