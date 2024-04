Pogledajte kome je Mario Roth pred cijelom Hrvatskom poručio: "Dečko, ti nisi normalan!"

Alen Bičević se u osmoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirao u Avu Max.

Nakon što je kao Tomislav Ivčić rasplakao Mineu, ali i druge u studiju, Alen Bičević se u osmoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirao u američku pop-zvijezdu Avu Max.

"Za Avu Max sam saznao preko gljive", priznao je Alen prije nastupa, a izveo je Avin hit "My Head & My Heart".

"Ja mislim da si ti jedan od onih rijetkih ljudi koji su me rasplakali nekoliko puta, tako da nema više plakanja, danas mogu samo od sreće. Toliko si već od prve emisije postavio sam sebi tu ljestvicu, da smo mi već u prvoj emisiji vidjeli što ti možeš i što znaš, sad to samo dokazuješ i potvrđuješ. Ulovio si pokrete, ritam, leži ti to, bio si žensko na momente, sve, jednostavno sve je bilo super", nahvalila ga je Minea.

"Ja ću biti najkraći do sada. Dečko, ti nisi normalan. I to je to, možemo dalje", poručio mu je Mario Roth, a Goran Navojec pokušao je biti još kraći pa je Alenu samo dao palac gore.

"Ja stvarno ovaj projekt smatram zajedničkim projektom. Svaki detalj u ovom projektu ima svoj smisao kad ste vi tako talentirani, kad tako radite. I nije ovo težak zadatak biti ovdje, ovo je privilegija s vama biti ovdje u ovoj sezoni, tako da hvala vam puno", zaključio je Enis Bešlagić.

