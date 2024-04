Pogledajte ples zbog kojeg se ni Minea nije mogla smiriti, ludu energiju teško je opisati riječima: "Bila si svoja na svome!"

Marija Kolb se u sedmoj emisiji showa Tvoje lice zvuči poznato transformirala u svjetski popularni glazbeni duo imena LMFAO.

Glumica Marija Kolb u sedmoj emisiji showa Tvoje lice zvuči poznato utjelovila je popularni duo LMFAO, za kojeg nije ni sama znala tko je ni kako zvuči, što je i sama priznala, no to ju nije nimalo sputalo u njezinoj transformaciji.

"Mislim da se nakupilo malo umora i stresa i mislim da će ova pjesma to izbaciti sve. Najveći izazov mi je taj ples, pokušat uhvatiti tekst i pjevanje. Famozan mi je ovaj zadatak, tak sam seupustila u to šaflanje, to je posebna vrsta plesa", pojasnila je Marija, a onda to bome i sjajno prezentirala.

"Ti da si se rodila kao životinja, bila bi kameleon. Bila si sjajna, donijela si tu neku ludu energiju, svaki put kad moram tebe komentirati, ne znam što bih rekao. Reći ću ono što i svaki put - bila si sjajna", pohvalio ju je Mario Roth.

"Ovo je bila tolika količina dobre energije, samo bi se muvala! Mislim da si danas bila svoja na svome! Vidi se napredak, trud, imam osjećaj da si sate i sate u toj dvorani. Želim ti reći da se to vidi", pohvalila ju je Minea.

"Slažem s Mineom, bilo je veselo, čarobno, zabavno, sve što se od tebe očekuje, to si i donijela", poručio joj je Goran Navojec.

"Ti si dotakla srž karaktera, sve se prenijela na scenu. Vidi se trud", dodao je Enis Bešlagić.