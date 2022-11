Zbog ove Fabijanove fotografije u elegantnom odijelu pala je i zanimljiva usporedba s legendarnim filmskim junakom!

Fabijan Pavao Medvešek od ove je sezone novi član žirija showa Supertalent, u kojem se i više nego dobro snašao i uklopio među ostale kolege.

Glumac Fabijan Pavao Medvešek zablistao je u drugoj polufinalnoj večeri showa Supertalent, u kojem se pojavio u crnom odijelu s kravatom, a tako dotjeran pozirao je i za društvene mreže.

"Druga live emisija iza nas! Polako skupljamo finaliste", napisao je zgodni Fabijan, kojeg u showu gledamo u ulozi člana žirija.

"Fabijane, predivan si", "Bond", "Goriš", poručili su mu obožavatelji u komentarima.

"Jako sam uzbuđen zbog prve emisije uživo jer nemam iskustvo žiriranja uživo. To neće nešto bitno promijeniti kako radim i kako je to dosad išlo, ali ipak je druga vrsta koncentracije u igri jer je to nastavak nastupa tih kandidata koje smo već vidjeli i koji će biti pred nama. Uz to što očekujemo nekakvu nadogradnju u tome, isto moramo uzeti u obzir da je audicijski broj nešto što vidimo prvi put, a sad je ovo nešto što mora biti dovoljno drugačije, a i opet zadržati neku njihovu osobinu. Stoga mislim da će kandidatima i nama to biti dosta zanimljivo, uzbudljivo i izazovno. Sigurno je da će mi biti jako teško sa svojim kolegama odabrati tko će ići dalje, to jest u finale jer smo vidjeli sjajne točke, za koje već sad ne znam kako se odaberu da idu dalje, jer odabrati jednu osobu od njih svih stvarno nije lak zadatak'', priznao je Fabijan uoči prve polufinalne emisije.

