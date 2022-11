Fabijan Pavao Medvešek sasvim iskreno o važnom zadatku koji ga čeka već ove nedjelje: ''Bit će to jako teško!''

Prva polufinalna emisija Supertalenta na rasporedu je već ove nedjelje, a evo što o ocjenjivanju kandidata uživo ima reći član žirija Fabijan Pavao Medvešek.

Nastavlja se borba kandidata za prolazak u veliko finale. Žiri je već odabrao ukupno 36 kandidata koji nastavljaju svoje natjecanje za titulu devetog supertalenta i glavnu nagradu u iznosu od 200 tisuća kuna, a samo će troje najboljih iz svake polufinalne emisije zauzeti svoja mjesta u finalu showa.

Od toga će prva dva finalista odabrati gledatelji, dok će trećeg finalista, neovisno o glasovima gledatelja, proglasiti žiri koji čine već svima dobro poznati Davor Bilman, Maja Šuput, Martina Tomčić i Fabijan Pavao Medvešek.

Fabijanu će ovo biti prva emisija uživo, pa evo kako se nosi s tom činjenicom pred taj važni zadatak i emisiju.

''Jako sam uzbuđen zbog prve emisije uživo jer nemam iskustvo žiriranja uživo. To neće nešto bitno promijeniti kako radim i kako je to dosad išlo, ali ipak je druga vrsta koncentracije u igri jer je to nastavak nastupa tih kandidata koje smo već vidjeli i koji će biti pred nama'', rekao je te dodao:

''Uz to što očekujemo nekakvu nadogradnju u tome, isto moramo uzeti u obzir da je audicijski broj nešto što vidimo prvi put, a sad je ovo nešto što mora biti dovoljno drugačije, a i opet zadržati neku njihovu osobinu. Stoga mislim da će kandidatima i nama to biti dosta zanimljivo, uzbudljivo i izazovno. Sigurno je da će mi biti jako teško s mojim kolegama odabrati tko će ići dalje, to jest u finale jer smo vidjeli sjajne točke koje već sad ne znam kako se odaberu da idu dalje, jer odabrati jednu osobu od njih svih stvarno nije lak zadatak'', priznao je Fabijan.

U prvoj polufinalnoj emisiji opet ćemo gledati talentiranu pjevačicu iz Tanzanije Dignu Mbeperu, koja je publiku osvojila ne samo svojim glasom nego i dirljivom životnom pričom. Bit će tu i Sara Krpan, koja nas je na audicijskom nastupu na krilima mjuzikla odvela u neki drugi svijet. Antoneli Mištrafović na Supertalentu se predstavio repanjem, svoje mjesto u finalnoj emisiji pokušat će izboriti i dvije plesne skupine – CAF Spliters i Illusion. Novu breakdance koreografiju izvest će Miljan Rančić, koji je od žirija dobio titulu najboljeg breakdancera u povijesti Supertalenta.

Plesom na kolutu gledatelje će zabaviti simpatična Maria Lopez, a borbu za prolazak dalje vodit će i zlatni gumbi Farija Gaši te mađioničar Magic Leon.

