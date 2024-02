Iva Šarić ovako je obilježila uspjeh supruga Brune Petkovića, objava na Instagramu kao dokaz da je njegova najveća podrška!

Reprezentativac i igrač Dinama Bruno Petković u četvrtak je zabio gol Real Betisu i time Dinamo doveo do pobjede, a na njegov gol posebno je bila ponosna partnerica Iva Šarić.

Naša lijepa voditeljica i bivša manekenka Iva Šarić ne skriva sreću koju je pronašla s našim nogometašem Brunom Petkovićem.

Na utakmici u četvrtak Bruno je bio zvijezda te je golom iz penala Dinamo doveo u prednost, a utakmicu je putem televizora pratila i njegova supruga Iva koja je snimila taj trenutak.

U pozadini je svirala pjesma ''The next epizode'' Dr. Drea i Snoop Dogga, a sve to podijelila je na Instagram priči i pohvalila svoga supruga.

No, unatoč golu, Bruni to nije bio skroz savršen dan. Naime, HNS je protiv Petkovića pokrenuo disciplinski postupak radi njegovog komentara na izjavu Roberta Jarnija koji je rekao da neće navijati za Dinamo, već za svoj stari klub Betis.

Pogledaji ovo Nogomet VIDEO Pogledajte kako je Bruno Petković osigurao veliku pobjedu Dinama u Europi

Podsjetimo, Bruno i Iva upoznali su se kad je on gostovao u emisiji koju je ona vodila, a za njihovu vezu doznalo se krajem 2020. godine. 2021. godine dobili su sina Adriana, a vjenčali su se u tajnosti na Ivin 35. rođendan prošle godine u prosincu.

"Sve je bilo priređeno u zagrebačkom restoranu, i večera za dvadesetak uzvanika, i građansko vjenčanje. Zaručeni smo već tri godine, ali se zbog obaveza nismo mogli uskladiti ranije i pronaći datum koji bi nam odgovarao. Stoga smo svadbu odlučili organizirati sada. Željela sam zimsko vjenčanje, no slučajno je ispalo da bude baš na moj rođendan", rekla je Iva za Gloriju.

Iva i Bruno kao par su mi... Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Dodala je kako su ona i Bruno sve organizirali zajedno, ali bez pritiska i pompe. Nisu željeli da im to bude obaveza i opterećenje, već prilika da se svi lijepo zabave i opuste.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Luce iz Kumova konačno progovorila o vezi s glazbenikom s kojim je povezuju: ''Ljubav se dogodi kad je najmanje očekujete!''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Najljepša hrvatska nogometašica pohvalila se poklonom od novog dečka: ''Činiš me toliko sretnom!''