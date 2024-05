Članovi tima Baby Lasagne uoči nastupa za Dnevnik Nove TV otkrili kako se osjećaju: ''Ima tremice, ali kad stanemo na stage...''

Reporterka Nove TV Sara Duvnjak javila se u Dnevnik Nove TV ispred Malmö Arene koju su počeli puniti eurovizijski fanovi, evo kakva je atmosfera uoči prve polufinalne večeri.

Europa večeras iščekuje glazbeni spektakl - prva polufinalna večer Eurosonga počinje za nešto manje od 2 sata.

Malmö Arena već se počela puniti, a tamo je i reporterka Nove TV Sara Duvnjak koja se javila prije samog početka spektakla.

''Sve je spremno, a kako i ne bi bilo kada je bilo najmanje desetak generalnih, kostimskih i tehničkih proba, na jednoj smo bili i mi i stvarno možemo potvrditi da će biti pravi spektakl i produkcija na svjetskoj razini. Baby Lasagna opušten je i u svom filmu, jutros je na izlasku iz hotela stao pred novinarske ekipe.''

''Ja nemam osjećaj kao da je polufinale, meni je sve oke, normalno jedva čekam… Puno ljudi moli za mene'', rekao je.

Kaže ponosan je što je jedini natjecatelj na Eurosongu koji je sam napisao pjesmu. Šanse za pobjedu na kladionicama mu rastu. Prvo mjesto drži s čak 35 posto šanse. Iza njega, na drugom mjestu je Švicarska s 15 posto. Uzbuđenje uoči polufinala prisutno je i kod ostalih članova tima Baby Lasagne.

''Malo je jučer bila tremica, ali jednom kad se popne gore na stage to je druga priča'', govori gitarist i klavijaturist Mihael Žipovski.

''Mislim da danas kad bude počelo to polufinale da će tek onda sjest sve na mjesto'', dodaje Matija Klaj, bubnjar.

A na svojim mjestima su od popodnevnih sati i obožavatelji koji su u Švedsku stigli iz cijeloga svijeta. Podrška Baby Lasagni sa svih strana!

I naša pjevačica Tajči je u Malmöu. Nastupat će danas na afterpartiju polufinalne večeri i otpjevati svoj hit "Hajde da ludujemo".

''Rim tim tagi dim, hajde da ludujemo oveee noći. Može oboje'', govori kroz smijeh Tajči.

Došla je također dati podršku našem predstavniku koji kaže, odašilje tako smirenu energiju.

''Je, ja sam isto primijetila, što je meni recimo nedostajalo. On je, uh ja mu se tako divim i baš mi je to divno da ima takvu mirnoću.''

Kako bi sve ostalo prošlo mirno zbog sigurnosnih razloga angažiran je velik broj policajaca, a u Arenu svi natjecatelji pristižu uz policijsku pratnju.

''Treba reći i da su se već sada fanovi počeli okupljati, trebat će puno vremena da svi uđu zbog jakih i strogih mjera sigurnosti. Općenito u Malmöu ovih dana ne možete u gotovo niti jedan kafić, restoran i hotel ući bez da vas pregledaju, a u Areni su još i stroži. Najavljeni su prosvjedi zbog toga što Izrael nastupa ove godine. Predstavnica Izraela zbog toga nije išla niti na otvaranje ceremonije, na poznati tirkizni tepih - ona je cijelo vrijeme pod strogim nadzorom u hotelu i samo dolazi na probe. Zapravo se svim predstavnicima savjetuje da se ne kreću previše po gradu a do Arene svi idu pod policijskom pratnjom. Mi se za sada nismo susretali sa nikakvim neugodnim situacijama i osjećamo se sigurno pa se nadamo da će tako i ostati a naravno nadamo se prije svega da ćemo ostati svi skupa do finala. Ostalo je manje od sat vremena do prijenosa i nama je vrijeme da uđemo i svi skupa bodrimo našeg predstavnika'', završila je Sara.

