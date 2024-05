Houdek poželio sreću Baby Lasagni, jasno je odmah kakva su mu predviđanja: ''Eurosong 2025., dobro došao u Hrvatsku!''

Jacques Houdek oglasio se na svojim društvenim mrežama uoči nastupa Baby Lasagne na Eurosongu, evo što mu je poručio.

Jacques Houdek oglasio se na Facebooku uoči polufinala Eurosonga te poslao poruku Baby Lasagni. Naš pjevač siguran je da će naš predstavnik pobijediti.

"Baby Lasagna, you’re a big boy now (''sad si veliki dečko''). Eurosong 2025, dobro došao u Hrvatsku'', napisao je uz njegove fotografiju.

A potom je citirao i svoju pjesmu s kojom se i on 2017. godine predstavio na Eurosongu.

"There’s a miracle my friend

And it happens every day,

Hold out your hand

Don’t let it slip away!

Do your best, take a chance,

Dare to dream and make it real!"

Podsjetimo, Houdek je u finalu završio na 13. mjestu, a bio je 9. po glasovima publike, dok je od žirija dobio puno manje glasova.

Podsjetimo, Lasagna je na kladionicama prvi, a postotak mu je danas narastao nekoliko puta.

A ove godine nešto je drugačije i glasovanje, a sve važne informacije o prvoj večeri pogledajte OVDJE.

