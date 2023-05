Naša pjevačica podijelila fotografiju sa svojom lijepom mamom, koja je nekad pjevala u kultnoj domaćoj grupi!

Eni Jurišić povodom Majčina dana objavila je fotografiju sa svojom mamom Jozefinom, koja je bila pjevačica Grupe 777.

Pjevačica Eni Jurišić nije propustila obilježiti Majčin dan na društvenim mrežama.

Pogledaj i ovo snašla se! Eni Jurišić na maštovit je način sakrila već poveći trudnički trbuh, no poglede je zato privlačio crni grudnjak koji je virio ispod sakoa

Iako je i sama nedavno postala majka, objavila je fotografiju iz djetinjstva na kojoj pozira sa svojom mamom Jozefinom Jurišić, koja je u osamdesetima bila pjevačica kultne riječke Grupe 777 i otpjevala je hitove poput "Ljiljane moj bijeli", "Ti si moj hit", "Ne idi Gorane", "Noć tajanstva", "Srce od papira" i "Tko te voli više od mene".

"Sretan Majčin dan. Voli te svoj mali security sa šlaufom", napisala je Eni uz staru s fotografiju na kojoj njezina mama izgleda baš onako kako je mnogi i pamte iz vremena kad je pjevala u popularnoj grupi.

Eni je upravo od mame naslijedila i ljubav prema glazbi.

"Ona mi je zapravo najveća inspiracija koliko voli glazbu i cijeli se život bavi time. Ona mi je najveća inspiracija po tom pitanju i s njom sam otpjevala prvu pjesmu u životu", otkrila je Eni jednom prilikom za IN magazin.

Eni je sa suprugom Vjekom Ključarićem u travnju ove godine dobila kćer, koju su nazvali Elvie. Glazbeno-bračni par upoznao se prije sedam godina u jednom glazbenom showu i bila je to gotovo ljubav na prvi pogled, a vjenčali su se u svibnju 2022. na otoku Krku.

"Pala je na pod odmah. Po stepenicama sam se ovako otkotrljala i onda me Vjeko uhvatio i rekao: 'Ti ćeš bit ljubav moja'. Lijepo, lijepo, bilo je slatko i nekako je to sve krenulo u poznanstvo, prijateljstvo, puno smo toga imali zajedničkog. Glazba te uvijek nekako poveže i, evo, zadržalo nas je. Skužili smo da smo dobri prijatelji, pa zašto ne bismo bili dobri cura i dečko?" ispričali su Eni i Vjeko za In Magazin.

