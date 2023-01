Supruga Brucea Willisa raznježila njegove fanove dirljivom objavom glumca koji se bori s teškom bolesti, ne odvaja se od njega u ovim tužnim trenucima

Emma Heming posvetila je dirljivu objavu svom suprugu Bruceu Willisu koji boluje od afazije i više ne može glumiti.

Supruga legendarnog holivudskog glumca Brucea Willisa, Emma Heming na svom je profilu na Instagramu objavila fotografije i video na kojima zajedno poziraju, a koje su dirnule njegove obožavatelje.

Pogledaj i ovo šok za cijelu obitelj Prijatelji otkrili kako se supruga Brucea Willisa nosi s njegovom dijagnozom, poznato je i tko joj pomaže u teškim trenucima

44-godišnja Emma je u pričama na Instagramu podijelila video u kojem se ona i 67-godišnji Bruce drže za ruke, a potom i fotografiju iz opuštene šetnje šumom. Dirljive fotografije objavila je deset mjeseci nakon što je Bruceu dijagnosticirana afazija, poremećaj koji uzrokuje oštećenje područja mozga koje kontrolira jezično izražavanje i razumijevanje.

"Hodao bih kroz vatru za tebe, dopusti mi da te obožavam", riječi su pjesme Harryja Stylesa koje su svirale u pozadini videa koji je Emma objavila.

Bruce zbog dijagnoze više nije u mogućnosti glumiti, a glumac je nakon toga pažnju posvetio svom privatnom i obiteljskom životu. Afazija je poremećaj jezika i govora nastao kao posljedica različitih oštećenja mozge, a osobe koje od nje boluju često uz teškoće govora imaju i teškoće gutanja, motorike, računanja, prostorne i vremenske orijentacije, navodi Hrvatska verbotonalna udruga.

Iza Brucea je bogata karijera tijekom koje je postao sinonim za akcijskog junaka, a neki od njegovih najlegendarnijih filmova su "Umri muški", "Peti element", "Pakleni šund", "Šesto čulo" i mnogi dugi.

On i Emma zaljubili su se 2007. godine kada su se upoznali preko zajedničkog prijatelja, a ljubavna idila traje do dana današnjeg, unatoč tome što je ona 23 godine mlađa od njega. On se 2000. godine rastao od Demi Moore nakon 13 godina braka, a glumcu ni na kraj pameti u tom trenutku nije bila ideja da će se ponovno zaljubiti preko ušiju sve dok nije upoznao Emmu.

Pred oltar su stali dvije godine kasnije na svečanosti na Beverly Hillsu, a među brojnim poznatim uvanicima bili su Willisova bivša i njezin tadašnji suprug Ashton Kutcher. Kćeri koje je Bruce dobio s Demi, Rumer, Scout i Tallulah, također su bile na vjenčanju, a svi su se divili skladnoj obitelji i njihovu prijateljstvu unatoč razvodu slavnih glumaca.

2012. godine dobili prvo zajedničko dijete, kćerkicu Mabel, a dvije godine kasnije na svijet je stigla i Evelyn. Nakon deset godina braka sretni par je obnovio svoje zavjere na romantičnoj ceremoniji.

"Mislim da smo se od prvog trenutka počeli poštovati i u tome leži tajna našeg skladnog braka. On me nasmijava. Smiješan je i pametan i zbog njega sam uvijek sjajno raspoložena", rekla je Emma u jednom intervjuu.

