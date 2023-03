Supruga Brucea Willisa na njoj važan dan sve dirnula do suza: "Sjetio bi se, ali sada jednostavno ne može"

Emma Heming i Bruce Willis vjenčali su se prija 14 godina, a danas prolaze kroz najteže životno razdoblje.

Nakon što je proslavio 68. rođendan u krugu obitelji Bruce Willis i njegova supruga Emma Heming obilježili su 14. godišnjicu braka, koja je ove godine za njih posebno dirljiva i tužna.

Legendarni holivudski glumac prolazi kroz teške trenutke, nakon što mu je prošle godine dijagnosticirana afazija, a njegovi najbliži nedavno su objavili da glumac boluje i od frontotemporalne demencije, inače najčešćeg oblika demencije. Bruceova najveća podrška je upravo supruga Emma koja mu je povodom godišnjice braka posvetila emotivnu objavu i sve ganula do suza.

"Danas obilježavam 14 godina braka s najvećom ljubavi mog života. Probudila sam se punog srca, ali ono na što su mi se misli stalno vraćale bio je još jedan čin dobrote koji želim podijeliti jer me nadahnuo. U prolazu na školskoj priredbi za našu djecu, spomenula sam prijateljici da nam je sutra godišnjica. Kasnije tog dana dobivam poruku od nje u kojoj je pisalo da je ostavila jednu sitnicu za mene na vratima. Bio je to ovaj slatki buket cvijeća s porukom na kojoj je između ostalog pisalo "sretna godišnjica". Potaknulo me to na razmišljanje o tome koliko te vrste posebnih prilika mogu biti teške. Teško je kada znaš da bi se inače sjetio godišnjice, ali sada jednostavno ne može. Moja poanta je sljedeća. Ako poznajete nekoga tko se brine za nekog drugog, ne pitajte što možete učiniti, samo učinite. Ovaj slučajni čin dobrote iskreno će ostati sa mnom dugo vremena. Volim te Julia. Ti si učinila ovaj dan posebnim", napisala je Emma.

"Volim vas oboje", "Možda ste stranci, ali nikada nećeš biti sama", "Hvala što si podijelila ovo. Znam kroz što prolaziš", "Tužno, ali ne daj se", "Hvala ti što pomažeš i nama", "Ti si sjajna supruga", "Prekrasno", "Ovo je najteži posao", "Neka ti srce bude ispunjeno ljubavlju", "Šaljem vam molitve", poručili su joj dirnuti pratitelji.

Bruceova bivša supruga, glumica Demi Moore na svojem je profilu na Instagramu objavila video s proslave i pokazala da je slavila s Bruceom, Emmom, kćerima i ostalim članovima uže obitelji, a koji je izazvao novu zabrinutost obožavatelja.

"Zar nitko ne primjećuje da Bruceu nedostaje prednji zub? Što se dogodilo?", "Kako je moguće da nema zub, a ima milijune na računu?", "Ne izgleda mi dobro, baš sam tužan", "Plačem kad ga vidim u ovakvom stanju", neki su od komentara zabrinutih obožavatelja.

Glumac je posljednji put u javnosti viđen u veljači, a tada je svojim izgledom i zbunjenim izrazom lica zabrinuo obožavatelje. Paparazzi su ga ulovili u šetnji s prijateljima Los Angelesom, a nosio je plavu majicu, zimsku kapu i šal. S društvom je prošetao i krajem siječnja, a ni tada nije izbjegao fotografe te je na fotografijama također djelovao zbunjeno i pogubljeno.

