Legendarni glumac snimljen u javnosti nakon dugo vremena i zabrinjavajućih vijesti o njegovu zdravstvenu stanju

Bruce Willis bori se s dijagnosticiranom afazijom i stanje mu se pogoršava, a sada je snimljen u javnosti nakon dugo vremena.

Legendarni holivudski glumac Bruce Willis (67) snimljen je u javnosti nakon dugo vremena.

Paparazzi su ga ovaj tjedan ulovili u šetnji s prijateljima Los Angelesom, a na fotografijama izgleda pomalo zbunjeno, ali i poprilično dobro s obzirom na svoje teško zdravstveno stanje.

Glumcu je prošle godine dijagnosticirana afazija, moždani poremećaj koji utječe na sposobnost učinkovite komunikacije, zbog koje se umirovio od glume.

Nedavno su izvori bliski glumcu za medije otkrili da mu se stanje pogoršava i da se njegova obitelj nada čudu, nakon čega su na Instagramu osvanule fotografije na kojima nasmijan pozira sa suprugom Emmom Hemming Willis, bivšom suprugom Demi Moore i svojim kćerima.

"Bruce ne može puno govoriti i čini se da ne shvaća mnogo od onoga što drugi govore, tako da je Emma doista bila njegov glas i komunikator. Postoje dani kada vide djeliće staroga Brucea, no to traje kratko. Čini se da im sve više izmiče i to im slama srce. Njegove kćeri ne mogu zamisliti život bez njega. Nedostaje im stari Bruce - onaj koji ih je zadirkivao zbog njihovih dečki i davao im neželjene savjete", ispričao je izvor za Daily Mail.

Nakon toga doznalo se i da će Bruce ove godine prvi put postati djed. Sretnu vijest podijelila je buduća baka Demi, koja je na svojem profilu na Instagramu otkrila da njihova kći Rumer čeka dijete s dečkom Derekom Richardom Thomasom.

Osim Rumer, Willis s bivšom suprugom ima i kćeri Tallulu i Scout te još dvije sa sadašnjom suprugom, koje se zovu Mabel i Evelyn.

