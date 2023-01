Supruga Brucea Willisa emotivnim videom prikazala trenutak u kojem se zaljubila u njega

Supruga Brucea Willisa Emma Heming Willis na Instagramu je objavila emotivni videozapis trenutka u kojem je znala da je on onaj pravi za nju.

Supruga Brucea Willisa raznježila je pratitelje na Instagramu uz emotivni videozapis njihovog trenutka iz ranih početaka. Emma Heming Willis priznala je kako je ovo bio jedan od trenutaka u kojem se zaljubila u Brucea i u kojem je znala da je on onaj pravi.

Videozapis prikazuje trenutke sa zimovanja prije 15 godina u kojima Bruce i Emma zajedno skijaju, voze motorne sanjke, sanjkaju se i uživaju u zimskim radostima.

''Bila je to zima prije 15 godina, tada sam se do ušiju zaljubila u Brucea. On je ljubav mog života'', napisala je kratko.

Emmine posljednje objave posebno su emotivne i stvaraju uspomene zbog neizlječive bolesti koja polako uzima ovog popularnog glumca.

Na proljeće ove godine, Emma je objavila da se glumac bori s afazijom te je zbog toga primoran prekinuti karijeru. Otada ona i njezine kćeri svo svoje vrijeme provode s njim kako bi stvorili što više uspomena, a često svoja druženja dijele i s obožavateljima.

Bruce i Emma u braku su od 2009. godine i roditelji su dviju djevojčica, šestogodišnje Mabel i četverogodišnje Evelyn.

Bruce je prije Emme bio u braku s glumicom Demi Moore od 1987. do 2002. godine. S njom ima tri kćeri, 30-godišnju Rumer, 27-godišnju Scout i 24-godišnju Talullah. Bivši supružnici ostali su u dobrim odnosima i danas su pravi prijatelji.

