Novu frizuru Elle Dvornik zasjenio je urnebesan komentar o dijelu tijela koji je korigirala: "Kosa je ok, ali..."

Ella Dvornik pohvalila se novom frizurom, a pažnju na fotografijama privukli su i njezini atributi.

Influencerica Ella Dvornik sklona je čestim promjenama imidža, što je sada opet napravila.

Na svojem profilu na Instagramu objavila je niz fotografija na kojima je pokazala novu frizuru, a uz njih je detaljno opisala i kako se odlučila na tu promjenu.

Pogledaji ovo Nekad i sad Pogledajte kako je Ella Dvornik izgledala prije 13 godina, otad se baš dosta promijenila!

"Je l' bi bila plava, je l' bi bila duga, je l' bi bila kratka? Puno ima tu dilema kada nadođe zraka sunca. No! Iako me mami da opet budem bleech blonde s dugim loknama, odlučila sam sačekati pred ljeto. A dotad već postupno nekoliko mjeseci dolazim do svjetlije nijanse! Mogli ste primijetiti da dugo nisam nosila kosu u punđi, ne možete vjerovati koliko mi se kosa oporavila u godinu dana, stvarno sam se brinula o njoj", napisala je Ella, a novim je izgledom oduševila pratitelje.

"Preslatka si", napisala joj je Nives Celzijus. "Najbolja dosad, i boja, i frizura", "Super ti je ova dužina", "Lijepoj ženi svaka frizura stoji", "Savršena mala slatka Ella", "Uvijek prelijepa", još su neki od brojnih komplimenata koje je dobila.

Što vi kažete?

Kakva vam je nova frizura Elle Dvornik? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Posebnu pozornost privukao je i jedan komentar koji se nije ticao Elline frizure.

"Kosa je OK, ali sise su izdominirale kao uvijek", napisala joj je jedna pratiteljica, na što joj je Ella šaljivo odgovorila: "Više se i ne šminkam jer me nitko ne gleda u oči."

Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik razmišlja o profilu na stranici za odrasle? Novim videom sve je zbunila: ''Neću vam lagati''

Ella je 2021. godine priznala da je povećala grudi na svojem kanalu na YouTubeu.

"Oduvijek sam imala male, a ono što je bilo specifično, široke. Uvijek sam nosila košaricu C i to mi je odgovaralo, pogotovo u mlađim danima. Nikad se nisam mogla zamisliti s većim cicama. Kad sam rodila Balie, nisam je dojila, nego sam se ispumpavala. Kad sam prestala ispumpavati, lijeva je ostala veća od desne", ispričala je tada.

Osim povećanja grudi, na listi Ellinih poznatih estetskih zahvata su i korekcije nosa, zaleđivanja masnog tkiva, a redovito prima i injekcije botoksa.

Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik podijelila je snimku s Charlesom dok se prisjećala važne uspomene: ''Ovo mi je najbolji dan...''

No posljednjih godinu dana u fokusu je uglavnom njezin ljubavni život. Nakon što se doznalo da se razvodi od supruga Charlesa, s kojim je provela 10 godina, od čega četiri u braku, i s kojim ima dvije kćeri, Ellu se u medijima povezuje s mladim producentom Filipom Gežinom, s kojim je često viđena u posljednje vrijeme.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ovaj šarmer morao se namučiti oko svoje zanosne supruge, on je bio očaran čim ju je ugledao, a ona njega nije ni prepoznala!

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Zbog ovog vrućeg prizora Nives se dive i muškarci i žene: "Žensko sam, ali i mene si zavela!"