Ella Dvornik objavila stari video pokojnog oca: ''Nemate pojma koliko mi nedostaje, ovo nije čovjek, on je ljudina''

Ella Dvornik u novoj objavi na Instagramu priznala je koliko joj otac Dino Dvornik nedostaje, ali osvrnula se i na odnos njega i njezine majke.

Naša influencerica Ella Dvornik često na svojim društvenim mrežama objavljuje uspomene na preminulog oca, legendarnog pjevača Dina Dvornika.

Dino je preminuo u rujnu 2008. godine, a njegova kći sada je na Instagramu objavila video iz 1989. godine u kojemu Dino pjeva pjesmu "Lady" u jednom splitskom klubu. U opisu je otvorila dušu.

"Ja vam ne mogu riječima opisati koliko meni ovaj čovjek nedostaje. On je bio puno više od oca, bio je brat, prijatelj i mentor. Živio je za to što voli i to ga je ubilo. I kad je umro, nisam toliko ni žalila jer znam da je samo živio za to što voli", pisala je Ella.

Nedostaje li vam Dino Dvornik na sceni? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

"Sve njegove mane na stranu, ovo je bio MUŠKARAC u svakom smislu riječi, rijetki se rode takvi. Toliko sam ponosna što mi je otac bio lik koji je vjerovao u sebe, borio se za nas, koji nije pokleknuo trendu i nije se izdao. Vama je on DINO DVORNIK, meni je tata. Uvijek je bio najdjetinjastija i najvažnija figura u našim životima. I što god ljudi pričali o njemu, on se uvijek izborio za nas", dodala je.

Pogledaji ovo Celebrity Novu frizuru Elle Dvornik zasjenio je urnebesan komentar o dijelu tijela koji je korigirala: "Kosa je ok, ali..."

33-godišnja influencerica ljubav majke Danijele i oca Dine usporedila je s Romeom i Julijom.

"Ovo nije ni čovjek, ovo je ljudina i bog. Ispoštovao nas je i na svoje zlo, i držimo ga u srcu zauvijek jer prije pjevača, on je bio čovjek - i to kakav. Neizmjerno će nam nedostajati, prazninu koju je ostavio nitko neće zamijeniti, ali ćemo sve uspoređivati s njim. I da nije bilo moje majke, koja ga je toliko voljela i podržavala - ne bi bilo ničega. Drago mi je što sam potekla od to dvoje jer će me zauvijek podsjećati što su prava ljubav i srodne duše, a one se ne rađaju, nego se stvaraju. Vama Romeo i Julija, meni Dino i Danijela... zauvijek."

Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik objavila pa izbrisala video u kojem izgovara teške stihove, svi se pitaju jesu li nekome upućeni

Podsjetimo, Ella je trenutačno u procesu razvoda od Charlesa Pearcea, s kojim je provela deset godina, od čega četiri u braku, a zajedno su dobili i dvije kćeri, Balie i Lumi.

Također, influencerica je nedavno potaknula glasine kako ima novog partnera nakon što je snimljena u društvu producenta Filipa Gežine na jednom koncertu.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ovo su sinovi Zorana Milanovića, jednog je Hrvatska upoznala nakon skandala s ocjenama, a drugi cijelo vrijeme uspješno prolazi ispod radara

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Naš mlađahni nogometaš već je godinama u sretnoj vezi s kćerkom bivšeg reprezentativca, o vjenčanju još ne razmišljaju!