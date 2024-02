Tko je mladi producent o kojem se ovih dana priča zbog Elle Dvornik? Surađuje sa svjetskim zvijezdama, a nominiran je i za Grammyja!

Filip Gežin ostvario je impresivan uspjeh u SAD-u, a sada je privukao pažnju domaće javnosti zbog prisnih fotografija s Ellom Dvornik.

Prisne fotografije influencerice Elle Dvornik i producenta Filipa Gežina s Megadance partyja u Areni Zagreb potaknule su nagađanja o njihovom odnosu.

Zbog Elle, koja je trenutno u procesu razvoda od supruga Charlesa Pearcea, svtorio se veliki interes domaće javnosti za našim mladim producentom, koji se može pohvaliti impresivnom karijerom, iako mu je tek 29 godina.

Filip je svoje ime je gradio u SAD-u, gdje je surađivao s ponajvećim glazbenicima trap scene, a iza sebe ima i dvije nominacije za najprestižniju glazbenu nagradu Grammy.

Prvu suradnju ostvario je s DJ Paulom iz Three 6 Mafia, koji je osvojio Oscara za najbolju pjesmu za singl "It's Hard Out Here For a Pimp".

Surađivao je i s Travisom Scotom na njegovom trostruko platinastom albumu "Astroworld", koji je 2019. bio nominiran i za nagradu Grammy.

"Zadnji put kad sam bio nominiran za Grammy nisam ga uspio osvojiti, tako da definitivno ganjam tu nagradu. To mi je bio cilj već i 2015. godine, bio sam blizu, ali nisam i to mi je sad jedini cilj koji želim", ispričao je Filip 2020. u IN magazinu.

Još jednu Grammy nominaciju ostvario je za suradnju s Eladio Carrion na albumu "Monarca".

Filip je bio u studiju i s Futureom, Young Thugom, Chris Brownom, Migosima, Sheck Wesom, Metro Boominom, kao i pokojnim Juice WRLD-om, za kojeg je isticao da su bili veliki prijatelji.

Sa sinom Alke Vuice, Arijanom Vuicom, osmislio je beat za Juiceovu pjesmu za "Blood On My Jeans".

"Arian je pomogao s melodijom, ja sam završio bubnjeve, poslao sam taj beat Maxlordu koji je radio tada s Juiceom WRLD-om i tako je ta pjesma nastala", otkrio je Filip u IN magazinu.

Reper je u međuvremenu tragično preminuo, a pjesma i album "Legends never die", na kojoj se nalazila, su posthumno osvojili Billboard.

Filip je 2017. godine dobio američku vizu i otada živi na relaciji Los Angeles – Zagreb, a u Velikoj Gorici posjeduje veliki, moderni studio.

