Seks-bomba 90-ih snimila je vruće scene sa ženom koje je režirao njezin sin: "Obećala mi je kad sam imao osam godina..."

Elizabeth Hurley između ostalog poznata je i po svom izgledu koji mami uzdahe i u šestom desetljeću, a sada je snimile vruće scene u filmu koji je re režirao njezin sin.

Glumica i seks-bomba 90-ih Elizabeth Hurley ubacila se u novu ulogu filma koji je režirao njezin sin Damian.

Riječ je o filmu "Strictly Confidential" koji prati 58-godišnju glumicu kako se senzualno zabavlja drugom ženom, a dramska uspješnica prati život Mije koju utjelovljuje Georgia Lock. Uvučena u svijet seksa, dvoličnosti i izdaje dok paralelno otkriva misterij koji prati ubojstvo njezine najbolje prijateljice Rebecce.

Model i filmski redatelj Damian je za People otkrio da mu je majka prije mnogo godina obećala da će glumiti u njegovom prvom filmu.

"Bilo je zadovoljstvo doći na posao i svaki dan raditi sa svojom mamom. Imali smo samo 18 dana da snimimo cijeli film, tako da je naša telepatija bila od neprocjenjive vrijednosti. Neumorno raditi uz tako predanu i talentiranu glumačku ekipu bilo je doista inspirativno. Vječno sam zahvalan na povjerenju i vjerovanju u mene svima koji su sudjelovali", rekao je Damian.

Damian je pohvalio i svoju majku u objavi na Instagramu.

"Svi uključeni zaslužuju javne pohvale, ali trenutno želim izraziti obožavanje Elizabeth Hurley, koja je još 2010., kad mi je bilo osam godina, obećala da će sudjelovati u snimanju mog prvog kratkog filma. Ostala je vjerna svojoj riječi i čim je ovaj film dobio zeleno svjetlo, mama je ostavila sve i odjurila na prekrasne Karibe da mi pomogne. Naš zajednički rad bio je san snova", napisao je.

Inače, Elizabeth se prije bavila glumom, a onda se posvetila modelingu i danas je dizajnerica vlastite linije bikinija.

Nešto po čemu je ostala itekako poznata javnosti bila je veza s glumcem Hughom Grantom. Grant i Hurley upoznali su se na setu filma "Rowing With the Wind" 1987. godine. Zajedno su bili 13 godina, a unatoč svemu što se događalo između njih ostali su do danas u sjajnim odnosima.

