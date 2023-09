Zbog mladolikog izgleda koji ju krasi malo tko vjeruje u njezine stvarne godine, pogotovo kada se ovako izvija u badiću!

Elizabeth Hurley objavila je na Instagramu video bijelom badiću s dekolteom pa dobila niz komplimenata i riječi divljenja na račun mladolikog izgleda.

Britanska glumica Elizabeth Hurley na svom je profilu na Instagramu objavila video u kojem se zavodljivo izvija u badiću i ponosno pokazuje svoje mladoliko tijelo, ali i bujni dekolte.

58-godišnju Liz na profilu prati 2,7 milijuna ljudi, a koji su je sada zasuli komplimentima i lijepim riječima na račun izgleda.

"Ti si božica", "Kakva prekrasna žena", "Apsolutno predivna", "Wow, ostao sam bez riječi", "Ova djevojka gori", "Ovo se zove savršenstvo", "Zaljubio sam se", "I dalje ima najbolji dekolte", "Danas je teško naći ovako nešto", poručili su joj obožavatelji.

Inače, Elizabeth se prije bavila glumom, a onda se posvetila modelingu i danas je dizajnerica vlastite linije bikinija.

Nešto po čemu je ostala itekako poznata javnosti bila je veza s glumcem Hughom Grantom. Grant i Hurley upoznali su se na setu filma "Rowing With the Wind" 1987. godine. Zajedno su bili 13 godina, a unatoč svemu što se događalo između njih, ostali su do danas u sjajnim odnosima.

