Zbog snimke iz bazena ovoj se ženi nitko ne može dovoljno načuditi: ''Zgodnice u 20-ima ne mogu se natjecati s tobom u 60-ima!''

Glumica Elizabeth Hurley objavila je zavodljivi videozapis izlaska iz bazena u crvenom kupaćem kostimu, nitko ne vjeruje da ova žena ima 58 godina.

Glumica i seks-bomba 90-ih Elizabeth Hurley objavila je zavodljivi videozapis iz bazena na svom Instagram profilu, a njezini pratitelji jednostavno su na njenu ljepotu ostali bez teksta.

Ova žena ima 58 godina, ali najnovije snimke dokaz su da to nitko na prvu ne bi primijetio.

Liz se za kameru izvijala u crvenom kupaćem kostimu i pokazala nevjerojatnu figuru, a evo i što su joj pratitelji rekli.

''Zgodnice u svojim 20-ima ne mogu se natjecati s tobom u 60-ima…'', ''Postoji li zgodnija žena na svijetu? Mislim da ne'', ''Jesi ti besmrtna?'', ''O moj Bože, čim starija više si seksi'', ''Zauvijek najljepša žena na svijetu'', bili su samo neki od stotina komplimenata koje je dobila.

Glumica je nedavno za Daily Mail otkrila tajnu svojeg besprijekornog izgleda.

Svako jutro započinje sa dvije šalice tople vode koje nemaju baš ugodan okus, ali smatra kako je to fantastično za probavni sustav. Za doručak rado pomiješa bananu i grčki jogurt u koje doda i malo meda, dok za ručak uvijek bira prvo povrtnu juhu, a zatim meso i neki zdrav dodatak uz to.

"Cijelo ljeto jedem voće i povrće iz vlastitog vrta. Nekada sam imala i malu organsku farmu, a sve meso koje je moj sin jeo bilo je s farme. Očito to većini ljudi nije moguće, ali podrška lokalnim poljoprivrednicima dobra je gdje god živite", poručila je.

Inače, Elizabeth se prije bavila glumom, a onda se posvetila modelingu i danas je dizajnerica vlastite linije bikinija.

Nešto po čemu je ostala itekako poznata javnosti bila je veza s glumcem Hughom Grantom. Grant i Hurley upoznali su se na setu filma "Rowing With the Wind" 1987. godine. Zajedno su bili 13 godina, a unatoč svemu što se događalo između njih ostali su do danas u sjajnim odnosima.

