Još malo pa će ući u sedmo desetljeće života, ali ona i dalje izgleda bolje od gomile 20-godišnjakinja: ''Ja bih volio biti taj ručnik…''

Elizabeth Hurley još je jednom pokazala svoju zavidnu figuru u kupaćem kostimu, njezini pratitelji nabacili su joj hrpu komplimenata.

Glumica Elizabeth Hurley još je jednom pokazala svoju besprijekornu figuru u kupaćem kostimu i to u 59. godini.

Trenutno boravi u Saint-Tropezu, a tim povodom s pratiteljima je podijelila kako se tamo zabavlja s najbližima i objavila videozapise s ručka, a među njima se našla i fotografija glumice na ručniku na plaži u bež kostimu.

Njeni bujni atributi krali su svu pozornost, a malo tko može vjerovati da sa skoro 60 godina može imati tako ravan trbuh i liniju.

''Ja bih volio biti taj ručnik…'', ''Žena je zgodnija od hrpe 20-godišnjakinja'', ''Božica!'', ''Apsolutno savršenstvo'', ''I dalje mlada i zgodna'', bili su samo neki od brojnih komplimenata.

Inače, Elizabeth se prije bavila glumom, a onda se posvetila modelingu i danas je dizajnerica vlastite linije bikinija.

Nešto po čemu je ostala itekako poznata javnosti bila je veza s glumcem Hughom Grantom. Grant i Hurley upoznali su se na setu filma "Rowing With the Wind" 1987. godine. Zajedno su bili 13 godina, a unatoč svemu što se događalo između njih, ostali su do danas u sjajnim odnosima.

