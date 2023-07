Čim ljeto stigne, ona ne izlazi iz badića, a budući da s 58 godina izgleda ovako fantastično, to je potpuno razumljivo!

Elizabeth Hurley na svom Instagram profilu svakodnevno časti pratitelje fotografijama s plaže.

Američka glumica Elizabeth Hurley pozirala je naslonjena na palmu u dvodijelnom bijelom badiću s prugama.

U njemu je naglasila svoju bombastičnu figuru u šezdesetima zbog koje mnogi smatraju kako izgleda upola mlađe.

Za Daily mail popularna glumica odlučila je otkriti tajnu svog besprijekornog izgleda.

Svoje jutro započinje sa dvije šalice tople vode koje nemaju baš ugodan okus, ali smatra kako je to fantastično za probavni sustav.

Za doručak rado pomiješa bananu i grčki jogurt u koje doda i malo meda.

Dok za ručak uvijek bira prvo povrtnu juhu, a zatim meso i neki zdrav dodatak uz to.

"Cijelo ljeto jedem voće i povrće iz vlastitog vrta. Nekada sam imala i malu organsku farmu, a sve meso koje je moj sin jeo bilo je s farme. Očito to većini ljudi nije moguće, ali podrška lokalnim poljoprivrednicima je dobra stvar gdje god živite", poručila je.

Nešto po čemu je ostala itekako poznata javnosti bila je veza s glumcem Hughom Grantom. Grant i Hurley upoznali su se na setu filma "Rowing With the Wind" 1987. godine. Zajedno su bili 13 godina, a unatoč svemu što se događalo između njih, ostali su do danas u sjajnim odnosima.

Nakon osam godina veze glumca su uhvatili s prostitutkom na Sunset Stripu u Los Angelesu. Policija ga je uhitila, a njegove fotografije objavili su tabloidi diljem svijeta. To pak nije uništilo njihovu vezu, već su ostali još pet godina zajedno. Ne čudi da su ih ostalih pet godina pratile glasine kako Hugh vara Elizabeth, no par je istaknuo kako su sve izgladili te to nije bio razlog njihova prekida. Hugha i dalje prati taj isti skandal.

Elizabeth Hurley i Hugh Grant prekinuli su 2000. godine, no za razliku od ostalih parova, njihov prekid nisu pratili veliki skandali. Naprotiv, par i danas tvrdi da svakodnevno pričaju te da su najbolji prijatelji. "Ona mi je najbolja prijateljica, nju prvu nazovem kada mi je teško", rekao je Hugh pet godina nakon prekida. Bivši par razgovara o svemu u životu, a Hurley kaže da za sve savjete ide upravo njemu.

A proteklih nekoliko godina, Liz se oprostila od čak tri bivša partnera koji su preminuli. Filmski producent Steve Bing, otac njezina sina Damiana, preminuo je 2020. nakon pada s krova luksuzne stambene zgrade od 27 katova. Zatim, australski igrač kriketa Shane Warne, za kojeg je glumica bila zaručena, preminuo je od srčanog udara u 52. godini 2022. godine, a nakon njega, glumica se ove godine oprostila i od glumca Toma Sizemorea koji je preminuo od aneurizme mozga, a s kojim je bila u kratkoj vezi u prošlosti.

