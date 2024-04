Dragana Mirković ponosno pokazala unutrašnjost dvorca u kojem živi, ovakav luksuz rijetko se viđa!

Dragana Mirković živi u dvorcu starijem od 850 godina koji je prostire na 12 tisuća kvadrata, a sada je u svoj raskošni dom pustila i fotografe.

Jedna od najvećih regionalnih zvijezda, srpska pjevačica Dragana Mirković nakon vijesti o razvodu od supruga Tonija Bijelića pustila je fotografe Pixsella u njihov dom, dvorac Ebenfurth nadomak Beča, u kojem ona sada živi sa sinom Markom i kćeri Manuelom.

Dvorac je stariji od 850 godina i prostire se na 12 tisuća kvadrata, a smješten je u parku od tri hektara. Dragana ga je kupila 2010. godine i u njega ulaže posljednjih 14 godina, a planira i nastaviti u budućnosti.

Dvorac ima svoju kapelicu, koji je Mirković omiljena prostorija.

"Obožavam ovu kapelicu. Nju je oslikao Franz Anton Maulbertsch. To je nevjerojatno", rekla je Mirković za 24 sata, a pohvalila se i kako je dvorac duže od 300 godina bio u vlasništvu plemićke obitelji von Suttner.

"Iz ovog dvorca potječe Bertha von Suttner, koja je dobitnica Nobelove nagrade za roman 'Dolje oružje!'. Ljeta je uvijek ovdje provodila, a i u njemu je dala svoj posljednji audiointervju. Ponosna sam i fascinantno mi je što je Bertha odavde", istaknula je.

Dragana je ispričala i kako je u dvorcu pronađeno oružje te medaljon koji je Papa u 17. stoljeću darovao eminentnim osobama, a sumnja i kako je puno toga pokradeno jer je dvorac godinama bio otvoren.

Fotografije unutrašnjosti Draganina dvorca pogledajte u galeriji.

O dvorcu je jednom prilikom govorila i u IN magazinu.

"Moram priznati, mnogo je različitih osjećaja u meni kad je dvorac u pitanju, ali ne postoji onaj osjećaj u smislu - hej, ja imam dvorac i sad je to financijski vau. Ne, ne, stvarno ne razmišljam o tome, mnogo me više oduševljava pomisao da je prije 850 godina netko hodao tim stubištem, a sada hodam ja. To mi je nešto zadivljujuće i nevjerojatno, još uvijek i ja ne vjerujem da mi se to događa", izjavila je Dragana nedugo nakon što su ona i Toni kupili dvorac, a iz kojeg se on sada iselio.

Nedavno ju je Toni usred noći posjetio u dvorcu, i to kako bi je molio da odustane od razvoda te je obećavao da će se promijeniti, rekao je tada izvor blizak paru na Novu.rs.

Međutim, folk-zvijezda rekla mu je da pomirenje ne dolazi u obzir, s obzirom na to da je godinama tolerirala razne stvari i pokušavala održati brak te da sada, kada je napokon presjekla, svoju odluku neće mijenjati i da pomirenje "ne dolazi u obzir".

Ona je prema navodima Toniju rekla i da ga, usprkos svemu, ne mrzi i nema negativnih emocija prema njemu, te da želi s njim ostati u što boljim odnosima zbog djece.

Podsjetimo, Dragana i Toni bili su u braku su od 1999. godine i zajedno imaju dvoje djece. Inače, pjevačica je osim po glazbi, nekretninama i vlastitoj TV kući, poznata i kao vlasnica najskupljih automobila na estradi, kojima se također voli pohvaliti.

