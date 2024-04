Dragana Mirković oglasila se o slučaju nestale djevojčice iz Srbije, potaknuo ju je posljednji trag u potrazi koji je šokirao javnost

Dragana Mirković nakratko je zaboravila svoju rastavu zbog koje je tema javnosti te se oglasila o potrazi za djetetom u Srbiji koje je šokiralo regiju.

Folk zvijezda Dragana Mirković oglasila se nakon što se pojavila snimka iz Beča na kojoj je navodno mala Danka Ilić za kojom već tjedan dana traje potraga u Srbiji, a u koju se sada uključio i Interpol.

Cijela regija piše o nestalnoj dvogodišnjoj djevojčici, zbog koje se po prvi put u Srbiji aktivirao sustav ''Pronađi me'', a ovog je vikenda novi videozapis šokirao javnost. Jedan je srpski državljanin iz Beča srpskoj policiji poslao snimku na kojoj se vide dvije žene i djevojčica za koju kažu da je navodno nestala Danka.

Pogledaji ovo Celebrity Lepa Brena o bračnom krahu prijateljice Dragane Mirković: ''To je bio šok za sve nas, mogu samo zamisliti kako se ona osjeća''

Brojne poznate osobe oglasile su se tim povodom, a među njima je i pjevačica Dragana Mirković, koja živi u dvorcu u Beču.

Ona je na Instagramu podijelila fotografiju djevojčice te uputila poruku svima koji nešto znaju, da se jave policiji.

"Molim sve ljude u Austriji, ako saznaju bilo što o nestaloj djevojčici Danki, da odmah pozovu policiju", napisala je.

Pogledaji ovo Celebrity Kako je Dragana Mirković upoznala supruga od kojeg se sada razvodi? Zbog njega je preselila u Beč, a ubrzo su se i vjenčali...

Inače, Dragana Mirković poznata je po tome da je velika humanitarka, a već je ranije najavila da će prihode od turneje "Do poslednjeg daha", u svakom gradu u kojem nastupa, darovati u humanitarne svrhe.

"Odlučila sam pomoći Dječjem domu u Zagrebu. Nadam se da ćete to snimiti, samo da im vidim osmijeh, samo to bih željela. Bit će mi zadovoljstvo, odnosno ne zadovoljstvo, nego ispunit će mi doslovce srce to što znam da će djeca dobiti nešto što žele i što ću ih malo usrećiti jer ja sam jako, jako osjetljiva na djecu", izjavila je ranije pjevačica.

Podsjetimo, proteklih dana Dragana je u centru pozornosti zbog svog ljubavnog života. Nakon 25 godina braka razvodi se od hrvatskog biznismena Tonija Bijelića.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Bivša tenisačica muškarca svog života upoznala je na ulici, ovo je njihova priča: ''Bilo mi je dosadno i odlučila sam prošetati...''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Baby Lasagna više nije jedini favorit za pobjedu na Eurosongu, stanje na kladionicama naglo se promijenilo!