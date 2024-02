Zbog hit-serije nije mogao ustati dva dana iz kreveta, nije ga brinula samo jedna stvar: "Ja sam osjetljiva duša..."

Dominic West izjavio je da mu je laknulo što je drama završila, ali i da je uživao snimati seriju i biti u ulozi kojoj se klanjaju.

Serija "Kruna" jedna je od najuspješnijih Netflixovih projekata, a šestu i posljednju sezonu kritičari i stručnjaci za kraljevsku obitelj ocijenili su "krajnje neukusnom" i "apsolutno vrijednom žaljenja" nakon što se u scenama pojavio duh princeze Diane.

Britanski glumac Dominic West, koji inače u seriji tumači kralja - tada princa Charlesa, izjavio je da mu je laknulo što je drama završila i što više ne mora biti u svijetu kraljevske obitelji.

54-godišnjeg su glumca na BBC radiju nedavno upitali brine li se kako će kraljevska obitelj reagirati na seriju.

"Brinu me sve reakcije. Pročitao sam sve recenzije i proveo dva dana u krevetu. Dakle, ja sam osjetljiva duša, brinem što ljudi misle", rekao je.

Isto tako, Dominic je istaknuo da je volio što je dio serije te da je obožavao kostimografiju, voziti automobile i to što mu se ljudi klanjaju.

Priznao je da je to bio apsolutno predivan osjećaj te da mu nedostaje snimanje.

Inače, Dominic i princ Harry bili su dobri prijatelji pa su čak zajedno i prepješačili Južni pol 2013. godine za Walking With the Wounded, britansku dobrotvornu organizaciju koja pomaže ozlijeđenim veteranima, no danas više ne razgovaraju.

Naime, na pitanje je li mu Harry ponudio kakav savjet za pripremu uloge princa Charlesa, Dominic je objasnio da njih dvojica više ne komuniciraju.

"Rekao sam previše na jednoj konferenciji za novinare pa nismo razgovarali nakon toga. Mislim da su me pitali kako smo proslavili kad smo stigli na odredište i vjerojatno sam rekao nešto previše", zaključio je Dominic.

