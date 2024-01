Besramno ju je prevario s 20 godina mlađom ljepoticom, a ona se i dalje ponaša kao da se ništa nije dogodilo!

Dominic West pozirao je sa suprugom Catherine FitzGerald koju je prije četiri godine prevario s Lily James u čemu su ga uhvatili i paparazzi.

Britanski glumac Dominic West pojavio se na rijetkoj fotografiju sa svojom suprugom Catherine FitzGerald uoči pojavljivanja na crvenom tepihu na dodjeli Zlatnog globusa i nakon što su prebrodili njegov preljubnički skandal prije nekoliko godina.

54-godišnji Dominic i 53-godišnja dizajnerica krajolika pozirali su zajedno u svom domu, točnije u dvorcu Giln u Irskoj, četiri godine nakon što je njihovu vezu potresao skandal. Supružnici su izgledali poprilično opušteno i sretno su se smiješili dok se Dominic nadao Zlatnom globusu za najboljeg glumca, odnosno ulogu princa Charlesa u seriji "The Crown", koja je na kraju otišla u ruke Kierana Culkina iz serije "Succession", a fotografija je objavljena na službenom profilu serije na Instagramu.

Na njoj izgledaju kao da su potpuno zaboravili dramu zbof Dominicove afere s 34-godišnjom kolegicom Lily James u Italiji.

Dominic je naime prije četiri godine bio snimljen kako strastveno ljubi glumicu Lily u Rimu, nedugo nakon što su ukinuta međunarodna ograničenja putovanja koja su tada bila na snazi zbog koronavirusa. Čini se da nisu marili hoće li ih tko vidjeti kako razmjenjuju nježnosti, a zajedno su se vozili na romobilu i uživali u talijanskom krajoliku.

Glumac je tada bio u braku s Catherine i nije bila objavljena vijest o mogućem razvodu, ali nije nosio vjenčani prsten.

Catherine se nakon toga oglasila za Daily Mail i rekla da je njihov brak u redu, nakon što su njezini prijatelji istaknuli kako je nedugo prije toga odlučila svom suprugu dati drugu šansu i probati opet.

"Dobro smo, hvala što pitate. Između nas je sve u redu i ne trebamo savjete ni od koga", kratko je komentirala FitzGerald.

Mediji su cijelo vrijeme nagađali da će glumca supruga ostaviti zbog prevare, no on je govorio kako su i dalje zajedno. Nakon njegova javnog preljuba pojavili su se skupa u javnosti te su snimljeni kako se ljube. Mnogi su pomislili da je to samo vješti trik da bi dokazali kako je s njima sve u redu te komentirali da je West nevjeran baš poput njegova lika u seriji "Preljub".

