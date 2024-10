Neutješni Ribafish prisjetio se prerano preminulog sina, ovih dana napunio bi 19 godina: ''U nekom paralelnom svemiru...'''

Domagoj Jakopović Ribafish posvetio je emotivnu objavu svojem sinu Roku koji je preminuo prije šest godina.

Kolumnist i bloger Domagoj Jakopović Ribafish s tugom se prisjetio svojeg sina Roka koji je preminuo prije točno šest godina.

Dječak bi da je živ ovih dana slavio 19. rođendan, ali iako ga nema, njegov otac poželio mu je sve najbolje.

''U nekom paralelnom svemiru, Mališa, neka ti je najljepši rođendan. Voli te tata'', napisao je uz fotografiju srca u pijesku pokraj mora.

Podsjetimo, Ribafish je u čast svojeg sina organizirao projekt RokOtok u kojem je plivanjem povezao sve naseljene hrvatske otoke. Četiri godine trebale su mu za realizaciju ovog projekta, kojim je ispunio obećanje dano sinu, s kojim je rado obilazio otoke.

"Kad se nešto obeća to se mora ispuniti, evo na teži način, tužniji način, ali užasno sam ponosan i na sebe i na sve ljudi koji su omogućili to sve. Pedeset otoka, pedeset priča. Sad da mi netko kaže da su svi ti otoci isti, tu sam ja da kažem da je sasvim drugačije. Potpuno su drugačiji jedan od drugog. Ovdje ne razgovaraju dvije familije, tamo svi sa svima razgovaraju, dvije različite priče. Mislim da bi Rok bio ponosan na svog starog, debelog, ćelavog i da bi rekao - ajde bar si nešto napravio", ispričao je tada Ribafish u IN magazinu.

