Plemeniti projekt ''RokOtok'' nastavlja se i ove godine, a omiljeni Ribafish za novu trasu odabrao je Istru!

Nakon što je proteklih godina doplivao do 52 hrvatska otoka, Domagoj Jakopović Ribafish ove je godine u pohodu na Istru. Sa svojim projektom RokOtok kreće 23. lipnja iz Preluka. Što sve priprema, pogledajte u prilogu In magazina.

Prije pet godina krenuo je prvi zaveslaj RokOtoka, a sada se Domagoj Jakopović Ribafish sprema za novu akciju.

''Kako smo uspjeli u tri godine preplivat sva 52 otoka, ustvari trebalo je bit 50, ali na kraju je ispao 52, duga priča, čitat ćete u knjizi jednog dana. Tako smo pričali s prijateljima iz Istre koji su rekli - a ća mi smrdimo, nas nećeš vidit i kad ih se skupilo deset, onda smo se dogovorili da idemo napravit Istru jedan veliki pothvat'', govori Ribafish.

Plan je u dvije godine, odnosno dva ljeta, preplivati 220 kilometara. Prve godine kreće se od Preluka do Pule, a za iduću je godinu planirano od Pule do Savudrije.

''Iako prijatelji naši Slovenci se ozbiljno nude da preplivamo i njihov dio Istre, pošto je Istra jednim dijelom i u Sloveniji i jednim dijelom u Italiji. Ne znam što očekivati ali idemo korak po korak.''

Prva dionica bit će od Preluka do Lovrana, a kada doplivaju, slijedi druženje s djecom, koje očekuju i zanimljivi pokloni.

''Kad poslušaju predavanje, dosadnog starog debelog čiče o ekologiji i o prirodi i o kvalitetno provedenom slobodnom vremenu onda kreće akcija čišćenja plaže, odnosno skupljanja smeća, nakon toga potraga za skrivenim blagom, onda dođu pokloni, onda se svi smijemo, igramo, zezamo, onda ja spavam pola sata i onda idemo u potragu za geo cashingom.''

RokOtok pokrenut je u spomen na njegova sina Roka, s kojim je želio obići sve nastanjene hrvatske otoke. Njegovo dugo putovanje često je bilo puno izazova.

''Fizički je bilo groznih tih dionica, pogotovo na prvom dijelu, kad smo plivali dvije dionice preko 18 km, gdje je to bilo preko 5 sati, čak i 7 sati u slučaju kad smo od Mljeta do Korčule plivali i valovi su bili 2 i pol metra, vjetar je puhao 28 čvorova, dubina ispod tebe je 100 metara, ali viši cilj, ipak je to obećanje dano Roku i onda sve zaboraviš.''

''A psihički naravno kad se približimo nekom otoku gdje smo Rok i ja bili skupa onda to iznutra se raspadnem, ali kažem sa svakim tim osmijehom dječjim, s nekim zagrljajem od roditelja kad kažu pa čovječe maknuo si ih od mobitela na 4 sata, sav je zmazan, prljav - kak si to uspio tu se nekakve baterije pune i imam i dalje volje to radit, užasno me to veseli. Sebično je jer ja sebe održavam nekako da sam bolje, da sam jači...''

No koliko god njemu čini dobro, toliko i onima koji ga dočekaju na otocima - uče iz njegovih predavanja i uživaju u ljetnom druženju.

''Ideja projekta RokOtok je ustvari da djeca i otočani i poluotočani i njihovi gosti da svi dođu na nekakav odmor na to more i sad u zadnje vrijeme sve više se uopće ne kupaju, ne igraju, ne druže među sobom nego bulje u te ekrane i onako dosadno nam je što da radimo i onda vide roditelje koji isto to rade i roditelji se isto igraju na kompu.... Naša ideja je doći na jednu plažu i na tri sata oteti te klince, ne dati im da gledaju mobitel'', govori.

I da se s ljetnih praznika vrate puni uspomena i novih prijateljstava.

