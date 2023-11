Mlada Splićanka privukla je veliku pažnju u srpskom showu, pogledajte hit-video zbog kojeg svi pričaju o njoj!

Đana Smajo oduševila je izvedbom pjesme "Trebaš li me" u srpskom glazbenom natjecanju IDJ Show, u kojem je jedna od favorita za pobjedu.

Splićanka Đana Smajo (20) sudjeluje u srpskom glazbenom natjecanju IDJ Show gdje je uspješno ušla među najboljih 12 kandidata.

Mentorica u showu joj je pjevačica Nataša Bekvalac, a Đana se u top 12 plasirala izvedbom hit-pjesme "Trebaš li me" Eni Jurišić i Matije Cveka.

Video Đanina nastupa s tom pjesmom broji uvjerljivo najviše pregleda na IDJ Show kanalu među nastupima ostalih kandidata i u komentarima joj mnogi pišu kako je njezina izvedba čak i bolja od originala.

Poslušajte kako zvuči.

Đana je domaću publiku oduševila na Dori 2020. godine s pjesmom "One", koja joj je otvorila put prema glazbenoj karijeri, a tada joj je bilo smo 17 godina.

"Tamo je bilo malo znate problema, ja sam se pripala na početku, puste probe, ali na kraju je sve ispalo kako treba. I onda kad sam izašla nekako sam si rekla sad je to to i moraš dat sve od sebe, ne smiješ falit, samo nemoj pasti, haha", ispričala je Đana za IN Magazin.

I to se na sreću nije dogodilo, njezin nastup je prošao itekako zapažen i te je godine na Dori završila na visokom sedmom mjestu.

Njezin glazbeni put krenuo je još dok je bila malena djevojčica, a prvi nastup neće nikada zaboravit.

"To vam je bilo u mome selu ja sam vam tu guštala, imala sam 9 godina. Ja sam bila mala i nisam znala je li znam pjevat ali ispalo je da znam i onda sam tu osvojila čak prvu nagradu", ispričala je, a kako je tada izgledala, pogledajte u našoj galeriji.

Đanina velika podrška je pjevačica Albina, koja joj je bliska prijateljica i s kojom je ove godine snimila i duet "Žar".

