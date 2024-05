Danijela Martinović priznala što misli o Vjekoslavi Huljić: "I to sam kasnije shvatila, to uopće nema veze...''

Danijela Martinović otvoreno je progovorila o Vjekoslavi Huljić, punici svojeg bivšeg partnera Petra Graše.

Vjekoslava Huljić pričala je o svojoj karijeri i privatnom životu u posljednjoj epizodi HRT-ova dokumentarne serije "Zauvijek autor", koja donosi priče o životima i karijerama autora glazbe ili tekstova.

U emisiji su gostovali i pojedinci s kojima je Vjekoslava surađivala tijekom svoje karijere, a jedna od njih bila je i pjevačica Danijela Martinović, koja je tom prilikom otkrila kako je upoznala Vjekoslavu.

"Ja Vjekoslavu poznajem od svoje 19. godine, otkad sam došla u Magazin. To je bio jedan vrlo, vrlo velik zalogaj nakon Ljiljane Nikolovske, koja je po mom mišljenju i dandanas jedna od najboljih pjevačica ovih prostora svih vremena", rekla je Danijela te je istaknula i kako je prvi album grupe Magazin bio odskočna daska za Vjekoslavu Huljić: "Ona je otvorila velika vrata na koja je ušla i koja su vječno ostala otvorena."

Danijela je otkrila i da prema Vjekoslavi gaji duboke emocije te da je na nju u mladosti gledala kao na drugu majku.

"Ja kad sam započinjala, osjećala sam tu neku žensku sigurnost u njoj i znala sam često, pogotovo na festivalima kad bismo se viđali, kad bi ona bodrila nas, sjesti joj u krilo. To je bilo zaista tako prirodno, osjetila sam neku majčinu sigurnost u njenom krilu. I to sam kasnije shvatila, to uopće nema veze s godinama, to jednostavno imate u sebi i širite to iz sebe", komentirala je Danijela.

Ni Vjekoslava nije štedjela na lijepim riječima za Danijelu.

"Kad je došla u bend, Danijela je bila jako mlada i bila je osam-devet godina u bendu i kad je otišla, njezina se samostalna karijera ustanovila kao vrlo raskošna karijera. Zapravo, tih 90-ih godina ona je bila možda najveća zvijezda zabavne glazbe i njezin album bio je najprodavaniji album 90-ih godina s hitovima 'Zovem te ja' i 'Da je slađe zaspati'", prisjetila se Vjekoslava.

Podsjetimo, Danijela je skoro 25 godina bila u vezi s Petrom Grašom, koji je danas Vjekoslavin zet jer se oženio njezinom kćeri Hanom. Grašo i Hana zajedno imaju kćerkicu Albu, a trenutačno čekaju svoje drugo dijete.

Danijela je nakon prekida veze s Petrom pronašla sreću s bivšim inspektorom Josipom Plavićem.

