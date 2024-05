Veliko iznenađenje u Lisinskom: Danijela Martinović pjevala sa svojim partnerom Josipom Plavićem!

Danijela Martinović sinoć je u Lisinskom pokazala svoju rokersku stranu. Na veliko iznenađenje zapjevala je sa svojim partnerom Josipom Plavićem, frontmanom benda Izvan zakona. Sjajna atmosfera vladala je cijeli koncert, a pjevačici su se na pozornici pridružili i drugi gosti. Djelić atmosfere donosi naša Dijana Kardum za In magazin.

Publika na nogama i sjajna atmosfera od prve do zadnje pjesme - to bi bio najbolji opis glazbene

večeri s Danijelom.



''Nakon ovakvog koncerta ne možeš bit umoran, možeš bit samo napunjen jer ovo je zaista fenomenalno. Imala sam prije dvije godine zadnji put koncert u Lisinskom i stvarno sam mislila da ne postoji bolje i bolja atmosfera, ali ovo je nešto neponovljivo'', priča Danijela.

Veliko iznenađenje večeri bio je nastup benda Izvan zakona u kojem svira i pjeva Josip Plavić, Danijelin partner. Bio je to i prvi javni nastup benda nakon 16 godina pauze.



''Mi jesmo svirali stvarno svugdje, ali evo meni je prvi put da sviram u Lisinskom. Znači svirao sam Arene u Beogradu i Zagrebu, a ovo je prvi put u Lisinskom, tako da ono stvarno. Hvala Danijeli što nas je zvala u goste'', govori Davor Smotalić Smotke.



''To je zapravo bila moja ideja, obzirom da se Josip ohrabrio i mislim da je to zaista izuzetno hrabar čin, nakon 16 godina stanke uopće upustiti se snimit, ohrabrit se javno i izdali su prvi singl prekrasan Na kiši plešem, ja sam rekla gle idemo vi ste rokeri, ja sam zapravo stasala nekako počela kao rokerica'', priča Danijela.

Uz svoj singl bend je otpjevao i odsvirao i 99 Luftballons, no ne bez razloga.



''Oni koji su pročitali njezinu knjigu će znat zašto smo odabrali tu drugu pjesmu. Naime, to je pjesma s kojom je ona prije 38 godina prvi puta kao djevojčica ikada javno nastupila pred publikom i osvojila prvo mjesto i onda mi želimo to reprizirati.'', priča Josip.



''To je bilo slatko tada su bili kasetofoni, ja nisam imala nikakvog doticaja s njemačkim jezikom koliko sam ja to skidala. Ono stavljala sam pauzu i to je sve bilo iskrivljeno i moja prijateljica koja inače živi u Švicarskoj i koja brtualno govori njemački ona se toliko smijala kad sam ja njoj pričala kako sam ja zapamtila tu jednu zadnju frazu i to je zapravo fascinantno'', priča Danijela.

Nakon ovakvog nastupa mnogi su se pitali je li u najavi i duet.



''Stvarno ništa nije isključeno, ja sam se uvijek vodila pjesmom. Nikad nisam kalkulirala što je dobro'', kaže Danijela.



''Moguće da ne bude duet, moguće da bude'', dodao je Josip.

A jedan Danijelina suradnja već mjesecima osvaja publiku. Pjesma Ono nešto s Markom Škugorom brzo je postala miljenica publike.



''Prvi put će biti danas, ne zapravo nije, pjevali smo nekoliko puta, ali prvi put na koncertu. Tako da mi je baš drago da me pozvala danas. Pjesma koja je u prvim tjednima čak mjesec i nešto bila prva u trendingu, top ljestvice je sve osvojila i sad je ovo najveća nagrada kad su je ljudi prihvatili redovito i prvi ples i u nekim najbitinijm situacijama'',govori Marko Škugor.

Na pozornici se Danijeli pridružila i Minea, a kad su zapjevale pjesmu Rano izazvale su pravu buru oduševljenja:

A do suza je pak Danijela dirnula publiku svojom najnovijom pjesmom Žena, koju je napisao slovenski producent Ray.



''Ja sam kao klinac slušao Danijeline pjesme. U Sloveniji je ona uvijek bila u top 3 što se tiče hrvatskih izvođača. Ali počela je priča prije šest godina kad smo dogovarali i razgovarali o nekim pjesmama. Ja sam imao pjesmu žena već nekoliko vremena spremno, onda mene zove Danijela i kaže znaš Ray kako mislim da bi se iduća pjesma moja trebala zvati - kaže Žena. Kažem zezaš, priča Ray.

Nakon koncerta nastavlja s drugim projektima. A posebno je veseli kad vidi napredak u uređenju svoje kućice u cvijeću.



''Jako jako dobro, mislim da će to već na jesen biti naša kuća u cvijeću'', priča Danijela.

