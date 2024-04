Danijela Martinović o velikom koraku s partnerom Josipom: "Radujem se i zahvalna sam!"

Danijela Martinović otkrila detalje o kući koju gradi s partnerom Josipom Plavićem.

Pjevačica Danijela Martinović i njezin partner Josip Plavić nedaleko od Zagreba trenutačno uređuju svoju kuću.

"Našoj se kućici iznimno radujem jer je već sad doživljavam kao našu oazu. Puno je detalja vezanih uz kuću kojima smo posvećeni i zahvalna sam što smo okupili tim ljudi koji predano radi na izgradnji našeg doma", ispričala je Danijela za 24 sata.

O kući, u koju bi se trebali uskoro useliti, nedavno je progovorila i u IN magazinu.

''Pa svaki normalan čovjek koji je išta u životu gradio pa makar da je trebao promijeniti lavandin zna da ako je to planirano da traje sedam dana, trajat će mjesec dana. Sad sam se polako opustila i rekla sam ok, neću ništa požurivati, trajat će koliko traje, u procesu je sve, tako da ja se istinski nadam da bi kroz dva-tri mjeseca sve to moglo biti pri svome kraju", rekla je Danijela, a tom je prilikom otkrila i kako zamišlja svoje vjenčanje.

''Ako se to ikada bude dogodilo bit će to definitivno vrlo posebno i vrlo skromno'', kratko je poručila.

Danijela se može pohvaliti i da je zaslužna za to što se Josip nakon 16-godišnje pauze vratio glazbi i sa svojim rock bendom Izvan zakona nedavno snimio baladu ''Na kiši plešem''.

''Pozorno sam je poslušala jedan put, pozorno sam je poslušala drugi put i onda sam rekla 'Josipe, ovo je tvoja pjesma'. I on me onako malo začuđeno pogledao, ja sam rekla 'ajde, probaj, usudi se, ovo je zaista tvoja pjesma. Pokušaj je snimit i vidjet ćeš što će se dogoditi.' On me poslušao i snimio pjesmu'', ispričala je pjevačica u IN magazinu.

Danijela i Josip upoznali su se dok je on radio kao policijski inspektor, kada je ona podnijela prijavu za krađu identiteta preko interneta. Početkom ove godine doznalo se kako je Josip otišao iz policije zbog velikog stresa i tereta koji posao inspektora nosi.

"Posao mi nikako ne nedostaje, niti se osjećam više tako. U trenutku kad izuzetno stresno zanimanje počinje ostavljati trag na tijelu, neki ljudi to ne primjećuju i nastavljaju dalje, a ja sam odlučio promijeniti život. Želim živjeti normalnijim i boljim životom i baviti se stvarima koje volim", objasnio je Josip u In Magazinu.

Iza Danijele su dugogodišnja veza s Petrom Grašom i brak s Markom Perkovićem Thompsonom.

