Partner Danijele Martinović progovorio o odlasku iz policije i povratku velikoj ljubavi: "To je jedna njena strana koju ljudi ne vide"

Josip Plavić, u javnosti poznatiji kao partner Danijele Martinović, otišavši iz policije, ponovno je okupio stari bend. Nakon 16-godišnje pauze, ''Izvan zakona'' snima nove pjesme. A da rokeri pišu najemotivnije balade, potvrdili su novom pjesmom ''Na kiši plešem''. Kako je bend krenuo, zašto su svirali u samostanu te možemo li očekivati glazbenu suradnju Josipa i Danijele, pogledajte u prilogu IN Magazina.

Pjesma "Na kiši plešem" razlog je zašto se nakon višegodišnje stanke ponovno okupio bend Izvan zakona, u kojem je vokal i gitarist partner Danijele Martinović - Josip Plavić.

"Ponovno okupljanje je došlo slučajno, napravili smo nove pjesme, dečkima se svidjelo i onda smo ušli u studio", ispričali su dečki iz benda.



"Pitao me u razgovoru bi li volio svirat bas gitaru u studiju jer bi on to snimio. Razmišljao sam si malo bi ne bi, bi ne bi, pustio mi je pjesmu. Ja rekoh dobro, može dogovoreno i čuli smo se s našim bubnjarem Smotkeom s kojim smo išli u školu. I pošto on ima svoj studio i tonac je, on je rekao da bi on snimio i bubanj", dodao je Krešimir Šokec.

Izvan zakona svoj su put počeli još u srednjoj tehničkoj školi 1988. godine. No ovo je i prvi put da sviraju baladu.

"Ne, nije bila striktno namijenjena za Danijelu, Danijela je čula pjesmu u studiju. Nakon čega je reagirala na način da me nagovorila da to snimimo. Uglavnom dala mi je jedan bitan poticaj i zaslužna je za to da smo ušli u studio", otkrio je Josip Plavić.

Ovaj zaljubljenik u glazbu godinama je radio u policiji, koju je napustio zbog velikog stresa i tereta koji posao inspektora nosi.

"Posao mi nikako ne nedostaje, niti se osjećam više tako. U trenutku kad izuzetno stresno zanimanje počinje ostavljati trag na tijelu, neki ljudi to ne primjećuju i nastavljaju dalje, a ja sam odlučio promijeniti život. Želim živjeti normalnijim i boljim životom i baviti se stvarima koje volim", zaključio je Josip.

I zato je on odlučio posvetiti se glazbi. S Josipom i Krešom u bendu su još vrsni glazbenici - Vijeko Vugrić - Vex, klavijature svira Branko Glavan, a za bubnjeve je zadužen Davor Smotalić-Smotke.

"Ime izvan zakona je došlo zato jer smo morali promijeniti ime Opća opasnost, ne moram objašnjavati zašto. Nakon toga smo morali koristiti latinski naziv Lex onda smo skužili da je gramatički netočno pa smo napravili doslovno prijevod", otkrio je Josip.

"Mislim kao i svaki bend koji počinje, uvijek kreneš s nekim obradama, s nekakvim pjesmama koje su tebi ono drage, koje su ti malo lakše za odsvirat, naravno dok to sve skupa ne krene. Onda počneš ti pisat pjesme", dodao je.

A imali su i gaže u tada klubu 88, ali i različitim kulturnim domovima. No zanimljivo je i da su svirali u samostanu.

"Tam su imali instrumente, a mi nismo imali instrumente i bili smo jako sretni da se možemo družiti s nekim električnim instrumentima i negdje se uštekat i svirat. I uglavnom su nas jako lijepo zamolili da više ne sviramo", našalili su se dečki iz benda.

I dok im je prva pjesma balada , druga će biti mnogo žešća. A danas sutra možda se dogodi i neka glazbena suradnja Josipa i Danijele.

"Danijela je jedna od najžešćih rokerica koje ja poznajem. To je jedna njena strana koju ljudi ne vide, ali ja se nadam da će u nekom trenutku i to isplivati van", priznao je Josip.

A otkad je u vezi s Danijelom, i zanimanje javnosti za Josipom je veliko.

"To da će biti određeni interes spram mene od strane javnosti je bilo nešto najlogičnije kad si u vezi s nekom javnom osobom, ali bitni su ti neki naši trenuci i mir kojeg uglavnom imamo i sve drugo ne utječe na mene nikako", otkrio je Josip.

I zato neopterećeno nastavlja dalje s onim što naziva dječačkom igrom, a to je glazba.

