Marko Škugor otkriva je li ga Danijela Martinović rezervirala da joj otpjeva prvi ples!

Daj mi sekund ili dva – nova je pjesma šibenskog slavuja Marka Škugora. Pjevač za In magazin otkriva koji će mu se veliki san uskoro ostvariti te je li ga Danijela Martinović rezervirala da joj otpjeva prvi ples. Više u prilogu našeg Hrvoje Krole.

Nakon što je zbog ljubavnih balada dobio nadimak kralja prvih plesova Marko Škugor ovoga puta publici je predstavio nešto totalno drugačije. U šali kaže, i za nju postoje posebne prilike.

''Prvi ples ne vjerujem da će bit jer ovo je pjesma o tužnoj ljubavi ovaj. Tako da će ovdje više biti za rastave. Meni se nekako svidio taj neki meksički ritam u toj pjesmi ali naravno tu je i Dalmacija i mandoline, gitare i to je glavna oskosnica, pjesme. Ali je baš treba čuti jer nema baš pjesama s kojima bi je usporedio'', priča Marko.



A čuli su je i drugi, jer odmah nakon puštanja pjesme ''Daj mi sekund ili dva'' na YouTube, ušla je u trending. Dilema o tome tko je kriv za kraj - o čemu pjeva Marko, u stvarnom životu napominje nema, jer osim što je u sretnom braku…



''Nije mi problem reć – kriv sam, falio sam i idemo dalje. Ali samo da ti netko ne stavlja sol na tu ranu non stop jer kriv sam prihvaćam svoju krivicu i idemo dalje'', kaže.



Ljubavna tematika u pjesmama za ovog šibenskog slavuja nepresušan je izvor inspiracije. Tako je bilo i za pjesmu ''Ono nešto'' koju je otpjevao s Danijelom Martinović. U spotu je prikazana bliskost između dvije osobe pa se postavlja pitanje - je li Danijelin odabranik bio ljubomoran.

''Ma nije, nije Josip je super. On je stvarno zanimljiv lik i baš mi je drago što sam imao priliku i njega upoznati. Ma to mi samo glumimo u spotu'', priča Marko.



Iako Danijela nije još javno najavila odlazak u bračnu luku, Marko napominje, kako bi mu bila čast otpjevati pjesmu za njezin poseban dan.



''Za prvi ples, nije još, ne znam kakve planove ima, ali vidjet ćemo'', kaže.



Markova glazbena godina već je skoro popunjena u cijelosti, od mnogih koncerata Škugor kaže, najdraži su mu - dvorana Lisinski već po 5. put te dvorana Gripe u Splitu za koju napominje da mu je ostvarenje sna.



''Dugo smo čekali pravu priliku da bude veliki koncert u Splitu i baš mi je drago da smo napokon došli do toga. Za Gripe mi je drago šta su moji prijatelji Jasna Zlokić i Dražen Zečić tu kao gosti i da će me doći podržati na tom velikom poduhvatu'', priča.



Na velikom koncertu u Splitu podršku će mu dati i supruga te sinovi, a upravo su oni njegovi, kaže nam, najiskreniji glazbeni kritičari.



''Na svakom mom demu se čuje moj mali mlađi, on non stop nešto viče. Tako da nema niti jedan demo da ja sviram ili pjevam da ne čuješ njega u pozadini – to mi je posta zaštitni znak'', kaže.



Kako to izgleda kada se Marko prepusti ljubavnim notama moći će te ćuti u dvorani Lisinski 26. ožujka ali i po prvi put na splitskim Gripama 5. travnja.

