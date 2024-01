Lice Danijele Martinović na ulicama Pariza: ''To je kao ženska priča, dogodilo se nešto posebno!''

Njezinu knjigu pohvalili su renomirani književni kritičari, a publika ju je odlično prihvatila. Na glazbenoj sceni, i nakon 30 godina, osvaja svojim prepoznatljivom nježnošću i zvukom. A sada se našla i u ulozi modela. Danijela Martinović, što god dotakne, čini se, pretvara u zlato, a djelić svoje sreće podijelila je i s ekipom In magazina.

Iza Danijele Martinović uspješna je godina koju su obilježili ne samo glazbeni, već i spisateljski, ali i privatni uspjesi. A sudeći prema početku ove, i ona će biti jednako plodna:

''Ja moram reći da nekako taj moj život u posljednjih nekoliko godina, pokazuje koliko je on poseban, i koliko nikad ne možemo za sebe, znati uopće, nismo u mogućnosti sanjati neke snove, koliko ti život može uzvratititi na jedan nevjerojatno lijep način'', rekla je Danijela.

Jedna od tih nevjerojatnih priča je ona kako se Danijelino lice smiješi s plakata na ulicama Pariza. Odabrana je, naime, za reklamu pariškog kozmetičkog brenda, čija je ambasadorica od 2022.. I savršen je to povod za posjet Gradu ljubavi:

''Prijateljica mi je bila i snimila mi je to, i rekla je da je to zaista impresivno izgleda i to je preko puta Louvrea koliko sam shvatila, pa nekako bilo bi mi lipo da s prijaterljicama odem čisto onako za zabavu. Pariz je grad ljubavi.. – pa dobro može i u paru ali prijateljice su mi prve pale na pamet, to je kao ženska priča idemo tamo dogodilo se nešto posebno'', kaže Danijela.

Za vlastitom kozmetičkom linijom, prema uzoru na brojne svjetske, ali i domaće zvijezde, ne mašta. S osmijehom na licu se radije prisjeća parfema sa svojim potpisom, koji je napravila prije 18 godina:

''Mirisi su mi zaista velika ljubav i ja sam zaista sretna i ponosna. To je zaista kvalitetan parfem, radili su ga stručnjaci koji rade na Bvlgariju. Ali to je to bilo, jedna mala epizodica u mom životu i nekako da nisam to napravila vjerojatno bi mi bilo žao'', kaže.

Privatni mir pronašla je s kriminalističkim inspektorom Josipom Plavićem. Priča je to vrijedna filmskog scenarija kada ružne okolnosti, poput krađe identiteta, spoje dvoje apsolutnih stranaca i odvede ih u smjeru ljubavi.

''Malo mi je neobično pričati o Josipu, zato što je on zaista osoba kakvu apsolutno nikada do sad, u životu nisam upoznala, i s njim je sve lagano, s njim je sve moguće, s njim je sve nekako prirodno, i on uopće nema osjećaj nekakve težine zbog toga što neki dijelovi moga posla nose i što je narastao medijski interes. On to sve nosi s takvom lakoćom da je to naprosto nevjerojatno'', kaže.

A sada planiraju i mjesto gdje će živjeti zajedno. Danijelina je to, kako je zove – kućica u cvijeću.

''Pa znate šta sa radovima se nikad ne zna, tako da držimo fige, a radovi su u punom jeku, tako da vjerujemo da će na proljeće biti sve gotovo'', rekla je.

Dotad, u planu je i ponešto iz njezina glazbenog djelovanja.

''Ulazim u studio i snimam jednu zaista zaista predivnu pjesmu, koja bi trebala biti vani krajem veljače'', kaže Danijela.

Stiže, otkriva nam pjevačica, potpuno drugačija, atipična Danijela!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.