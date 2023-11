Iz bujnog dekoltea fatalne plavuše kipjelo je na sve strane, tanke bretele nisu joj bile od previše pomoći!

Engleska reality zvijezda Christine McGuinness na crveni tepih stigla je u haljini s dubokim dekolteom, a tanke naramenice jedva su zadržale njene bujne grudi.

Engleska reality zvijezda Christine McGuinness pozirala je za fotografe na crvenom tepihu Manchester Awards događanja, a fatalna plavuša za ovo se događanje itekako sredila.

35-godišnja Christine odjenula je svilenu haljinu bijele boje koja je imala visoki prorez na nozi, ali prvo što je svima upalo u oči bio je njen duboki dekolte. Tanke naramenice jedva su zadržavale njene bujne grudi dok je ona zadovoljno pozirala, a ovoj Britanki hvaljenje bujnim atributima nije strano.

Inače, Christine se nedavno razvela od supruga, televizijskog voditelja Paddyja, a do razvoda je došlo nakon 11 godina braka, što je Christine teško palo. Njih su dvoje ostali živjeti zajedno u istoj kući i nakon razvoda, a zajedno odgajaju troje djece - blizance Penelope i Lea i Felicity kojima je, baš kao i njihovoj majci, dijagnosticiran autizam.

S bivšim suprugom Paddyjem sudjelovala je u dokumentarnom filmu o autizmu, a o toj su temi bili pokrenuli i zajednički podcast.

Inače, Christine se proslavila u realityju ''The Real Housewives of Cheshire'' od 2018. do 2020. godine.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Tina Katanić odlazi iz Hrvatske, mir i sreću godinama nakon skandala potražit će daleko od nas i to s nekim posebnim!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Sylvester Stallone otvorio dušu o tragediji koja mu je zadesila obitelj, sina kojeg je izgubio svi dobro pamte iz hit-filma!