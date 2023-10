Raskošan dekolte stvarao joj je probleme dok je napuštala automobil, a riskantne trenutke uspješno su zabilježili paparazzi

Engleska reality zvijezda Christine McGuinness privlačila je sve poglede u uskoj crvenoj haljini, a dok se sagnula, umalo je pokazala više no što je mislila.

Engleski model, TV-zvijezda i bivša kraljica ljepote Christine McGuinness privukla je pozornost svojim riskantnim outfitom.

Christine se pojavila na dodjeli nagrada Ponos Britanije, a za tu je prigodu odjenula crvenu dugu pripijenu haljinu bez naramenica koja je istaknula njezin bujni dekolte.

35-godišnja zvijezda stigla je u automobilu sa svojom prijateljicom Helen Flanagan, koja je također pokazala impresivne obline u crnoj haljini dubokog dekoltea, a prilikom izlaska iz automobila McGuinness je bujno poprsje pridržavala rukama da ne pokaže previše.

Međutim, to cijelu kombinaciju nije učinilo nimalo razuzdanom već je ova uska haljina 35-godišnjoj Christine predivno pristajala.

Inače, Christine se nedavno razvela od supruga, televizijskog voditelja Paddyja, a do razvoda je došlo nakon 11 godina braka, što je Christine teško palo. Njih su dvoje ostali živjeti zajedno u istoj kući i nakon razvoda, a zajedno odgajaju troje djece - blizance Penelope i Lea i Felicity kojima je, baš kao i njihovoj majci, dijagnosticiran autizam.

S bivšim suprugom Paddyjem sudjelovala je u dokumentarnom filmu o autizmu, a o toj su temi bili pokrenuli i zajednički podcast.

Inače, Christine se proslavila u realityju ''The Real Housewives of Cheshire'' od 2018. do 2020. godine.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Franka Batelić pohvalila se novim imidžem, poželjela je promjenu pa to i dobila, pogledajte kako sada izgleda!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Supruga Marka Livaje oglasila se nakon njegovog oproštaja od reprezentacije, sve zanima što je ovom porukom htjela reći