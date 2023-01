Glumica pokazala kakve komentare dobiva dok prolazi kroz teško razdoblje: "Ne izgledaš tako zbog bolesti, nego zbog plastičnih operacija"

Christina Applegate odgovorila je na ružan komentar na račun svojeg izgleda nakon što je pokazala posljedice multiple skleroze.

Glumica Christina Applegate (51) privukla je veliku pažnju javnosti na dodjelu nagrada Critics' Choice Awards na koju je došla sa štapom za pomoć u hodanju.

Glumica je u kolovozu 2021. godine otkrila da boluje od multiple skleroze, a ovo je bila prva dodjela nagrada na kojoj se pojavila nakon teške dijagnoze.

Za tu je prigodu obukla crno od glave do pete i outfit upotpunila upečatljivim nakitom, a pratnju joj je pravila njezina 11-godišnja kći Sadie Grace.

Christina je dolaskom na događaj izazvala oduševljenje svojih brojnih obožavatelja koji su joj uputili podršku i brojne komplimente na račun izgled, no naišla je i na neke kritike.

Glumica je na svojem profilu na Twitteru objavila jedan ružni komentar na koji je naletjela ispod članka o njoj koji je objavio časopis People.

"Ne izgledaš tako zbog multiple skleroze, nego zbog plastičnih operacija. I imaš lošeg plastičnog kirurga", poručila joj je hejterica.

"Rekla sam joj da to nije lijepo od nje. Što nije u redu s ljudima? Usput, nasmijala sam se na ovo", komentirala je Applegate te je i sada dobila veliku podršku svojih fanova.

Sooooo I made the unfortunate decision to look at some comments on an article from people mag about me and my kids at the CCA.Of course I told her that it wasn’t nice. This was her reply.What is wrong with people. By the way, I laughed. pic.twitter.com/82De0yPi7o