Omiljenu slatkicu zbog teške dijagnoze danas rijetki prepoznaju: "Ovo je prvi put da će me netko vidjeti onakvu kakva jesam"

Christina Applegate progovorila je iskreno o dijagnozi multiple skleroze koja joj je dijagnosticirana prošle godine.

Američka glumica koja se proslavila u seriji "Bračne vode" Christina Applegate otkrila je da je dobila 18 kilograma otkako joj je dijagnosticirana multipla skleroza i da se sada uopće teško kreće bez pomoći štapa.

50-godišnja Christina koja je otkrila vijest o svojoj dijagnozu u kolovozu 2021. godine osvrnula se na poteškoće koje je doživjela tijekom snimanja posljednje sezone svoje serije "Dead to Me".

"Ovo je prvi put da će me netko vidjeti onakvu kakva jesam. Udebljala sam se 18 kilograma i ne mogu hodati bez štapa. Želim da ljudi znaju da sam jako svjesna svega toga", izjavila je glumica u svom novom intervjuu za The New York Times.

I have a very important ceremony coming up. This will be my first time out since diagnosed with MS. Walking sticks are now part of my new normal. Thank you @neowalksticks for these beauties. Stay tuned to see which ones make the cut for a week of stuff. pic.twitter.com/O543p1G4vS