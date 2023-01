Holivudska slatkica u rijetkom izlasku pokazala kako se nosi sa strašnom dijagnozom, iza nje je već jedna teška bitka koju je dobila!

Christina Applegate pojavila se na dodjeli nagrada Critics' Choice Awards nakon što je otkrila da joj je dijagnosticirana multipla skleroza.

Glumica Christina Applegate (51), legendarna Kelly Bundy iz serije "Bračne vode", pojavila se na prvoj dodjeli nagrada otkako je otkrila da joj je dijagnosticirana multipla skleroza.

Na svečanu dodjelu Critics' Choice Awardsa došla je sa štapom, a u pratnji joj je bila 11-godišnja kći Sadie Grace. Iako su preskočile crveni tepih, mama i kći kasnije su spremno pozirale fotografima, a Christina je jednu fotografiju objavila na svojem profilu na Twitteru, gdje je objasnila zašto je njezinoj kćeri stopalo bilo u gipsu.

"Sinoć smo bile zanimljiv par. Ona je prošli tjedan slomila gležanj, a ja... MS", napisala je glumica uz fotku, a obožavatelji su joj u komentarima uputili svoju podršku.

Just a fun fact, the suit my kid is wearing was Scott Weiland’s suit from one of his solo album covers. Scott gave my husband, Martyn, that suit long ago in the glorious 90’s Also we were quite a pair last night. She fractured her ankle this week, hence the boot, and me…MS pic.twitter.com/5rqv7d4chb