Omiljena slatkica prvi put u javnosti nakon teške vijesti, za to je imala važan povod, a emocije nije krila

Christina Applegate dobila je zvijezdu na Stazi slavnih u Hollywoodu gdje se pojavila po prvi put u javnosti nakon što joj je dijagnosticirana multipla skleroza.

Američka glumica koja se proslavila u seriji "Bračne vode" Christina Applegate pojavila se prvi put u javnosti otkako je otkrila kako se zbog multiple skleroze koja joj je dijagnosticirana teško kreće bez štapa i da je dobila 18 kilograma više.

50-godišnja Christina dobila je svoju zvijezdu na Stazi slavnih u Hollywoodu, a na svečanom se otkrivanju pojavila bosih nogu te je stajala uz oslanjajući se na štap, dok ju je na podiju pridržavala njezina kolegica "Bračnih voda" Katey Sagal, a bio je tu i David Faustino. Glumica pritom nije krila emocije pa je zaplakala govoreći o svojim prijateljima i obitelji koji joj pomažu da se bori s bolesti koja ju iscrpljuje.

Christina je vijest o svojoj dijagnozi obznanila u kolovozu 2021. godine, a nedavno se osvrnula na poteškoće koje je doživjela tijekom snimanja posljednje sezone svoje serije "Dead to Me".

"Ovo je prvi put da će me netko vidjeti onakvu kakva jesam. Udebljala sam se 18 kilograma i ne mogu hodati bez štapa. Želim da ljudi znaju da sam vrlo svjesna svega toga", izjavila je glumica u intervjuu za The New York Times.

Multipla skleroza dijagnosticirana joj je dok je snimala seriju, zbog čega je uzela petomjesečnu pauzu kako bi mogla započeti liječenje.

"Imala sam obvezu. Šefovi su htjeli da stanemo, ali rekla sam da moramo sve dovršiti, ali pod mojim uvjetima", ispričala je i dodala kako joj je pauza dobro došla.

"Morala sam procesuirati svoj gubitak života, gubitak tog dijela sebe, tako da mi je trebalo to vrijeme", priznala je, a najavila je da će vrlo vjerojatno uzeti pauzu od glume.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Rozgini roditelji u rijetkom izlasku pokazali koliko su ponosni na kćer, evo kako su se sredili za posebnu večer svoje zvijezde!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Nekad i sad Fotka Simone Mijoković iz 2007. pokazala kakvim je razuzdanim životom tada živjela, prozirna odjeća nije joj predstavljala problem