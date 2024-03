Novak Đoković završio u zagrljaju jedne od najljepših glumica svijeta, njegove mečeve inače prati iz prvih redova i srčano navija!

Charlize Theron zaigrala je tenis s Novakom Đokovićem na 20. godišnjem teniskom turniru slavnih Desert Smash.

Holivudsku glumicu Charlize Theron mogli smo često vidjeti u prvim redovima teniskih mečeva, a sada se i sama okušala u omiljenom joj sportu, i to s ni više ni manje nego Novakom Đokovićem, čija je i sama velika obožavateljica.

48-godišnja oskarovka bila je domaćin 20. godišnjeg teniskog turnira slavnih Desert Smash, koji je organiziran s ciljem podrške njezine dobrotvorne organizacije Charlize Theron Africa Outreach Project. Organizacija je to koja inače financira grupe koje rade izravno s mladim ljudima i bavi se sprječavanjem rodno uvjetovanog nasilja, zagovaranjem seksualno reproduktivnog zdravlja i prava te osiguravanjem pristupa visokom obrazovanju.

Pogledaji ovo Celebrity Đoković se emotivno zahvalio supruzi koja je zbog njega na sebe preuzela sve uloge u obitelji: ''Dok sam ja stvarao povijest...''

Đoković je bio jedna od glavnih zvijezda turnira, u finalnom meču napravio je iznenađenje pojavivši se s Charlize u meču s ATP prvakom Francesom Tiafoeom, komičarkom Yvonne Orji i dvostrukom Grand Slam pobjednicom Victorijom Azarenkom.

"Tenis je obično nevjerojatan jer dolaze ljudi koji znaju igrati tenis. Dakle, danas bi mogao nastati pravi nered, ali uspjet ćemo", izjavila je Charlize za The Hollywood Reporter uoči turnira.

Pogledaji ovo Celebrity Holivudska ljepotica potvrdila je šuškanja o novoj ljubavi, uhvaćena je s poznatim modelom koji vuče korijene s naših prostora

Na terenu je zaigrala u paru s Đokovićem, s kojim je napravila pravi show i dobro zabavila gledatelje i navijače na tribinama.

Charlize Theron and Novak Djokovic strategize while playing doubles together at #DesertSmash pic.twitter.com/EJBAQW4yyB