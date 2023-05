Holivudska ljepotica potvrdila je šuškanja o novoj ljubavi, uhvaćena je s poznatim modelom koji vuče korijene s naših prostora

Glumica Charlize Theron potvrdila je šuškanja o vezi s manekenom Alexom Dimitrijevicem, viđeni su u šetnji kako se drže za ruke.

Glumica Charlize Theron potvrdila je šuškanja o novom ljubavnom partneru o kojemu se priča već neko vrijeme. Naime, holivudska glumica sada ljubi manekena Alexa Dimitrijevica s kojim je sada viđena u šetnji prema jednom restoranu.

Držali su se za ruke što je odmah bio dovoljan povod da se šuškanja potvrde, a paru nije smetalo što su ih paparazzi uhvatili zajedno.

new! ✨ charlize theron was seen alongside alex dimitrijevic on sunday leaving a restaurant in los feliz, california pic.twitter.com/TqGlJ6cQ3P — charlize theron daily (@dailytheron) May 16, 2023

Alex je poznati američki model koji do sada ima suradnju s raznim bredovima poput Malbon Golf, AG Green Label, The Elder Statesman and Combo Boxing.

Sudeći po Alexovom prezimu, nova Charlizeina ljubav vuče korijene s naših prostora, ali o njemu se ne mogu pronaći gotovo nikakve privatne informacije.

Prije njega, Charlize je ljubila Seana Penna, a prije njega bila je u vezama s glumcima Craigom Bierkom, Stephenom Jenkisnom i Stuartom Townsendom te modelom Gabrielom Aubryjem. Sa Stuartom je provela gotovo deset godina i to je ujedno bila njena najduža veza, a mnoge obožavatelje je šokirala potvrdom prekida, jer su mislili da je par stvoren jedno za drugo.

