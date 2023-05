Slavna pjevačica o mučnim razlozima povlačenja sa scene: "Doživjela sam gubitak sina, uhođenje i seksualni napad, gotova sam"

Lily Allen otkrila je da se želi povući s glazbene scene, a objasnila je i zašto više ne želi biti u središtu pažnje.

Popularna britanska pjevačica Lily Allen (38) u novom intervjuu za časopis Hunger progovorila je o planovima o odlasku s glazbene scene.

Pogledaj i ovo Baš im je lijepo Glumac jedne od najgledanijih serija uživa u društvu svoje slavne djevojke s kojom obilazi naše otoke

Zadnjih se godina već dosta povukla, nakon niza traumatičnih događaja koji su je trajno obilježili, a to su i glavni razlozi zbog kojih više ne želi biti u središtu pažnje.

"Ljudi bi mogli pomisliti da se povlačim, ali gotova sam s bivanjem na prvoj crti. Doživjela sam gubitak sina, incident s uhođenjem i seksualni napad, a pritom sam se osjećala kao da izlazim iz vlastitog tijela i mislim da se nikad neću uspjeti oporaviti", kazala je pjevčica.

Lily je izgubila dijete 2010. godine, kad je bila u šestom mjesecu trudnoće. Pet godina kasnije netko je provali u njezin dom, dok su ona i njezina djeca spavala, a kasnije se doznalo da se radilo o opsesivnom obožavatelju Alexu Grayu, koji je zbog incidenta osuđen i pritvoren. Svojevremeno je otkrila i kako ju je jedna osoba iz glazbene industrije napastovala dok je spavala u njegovoj hotelskoj sobi.

Pjevačica se u prošlosti borila i s ovisnostima, no sada je već pet godina čista.

"Ethel je imala sedam, a Marnie šest godina kada sam se očistila, no prije toga se dogodilo puno sra*a zbog kojih će biti jako ljute", priznala je Lily koja je dobila dvije kćeri s bivšim suprugom Samom Cooperom.

Danas je u braku s glumcem Davidom Harbourom, zvijezdom hit-serije "Stranger Things".

A zadnjih godina Lily se i sama okrenula glumi i kaže da se zbog toga osjeća kao da je postigla sve što je htjela u životu, no ne isključuje ni mogućnost povratka na glazbenu scenu.

"Ne kažem da više nikad neću stvarati novu glazbu, ali gluma, a posebice kazalište, mi dopuštaju da se u trenutku dogodi nešto iskreno, a dok pišem glazbu, samo razmišljam o tome kako će je ljudi prihvatiti", zaključila je.

Podsjetimo, Lily su hitovi poput "Smile", "Not Fair" i "Fu*k You" donijeli svjetsku slavu, a svoj posljednji album "No Shame" objavila 2018. godine.

